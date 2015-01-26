全球央行发动货币大战 美联储能否坐视不管

在全球央行纷纷开启宽松模式之际，本周的美联储FOMC会议格外引人关注。

上周四欧洲央行万亿QE正式出鞘，规模超过预期，欧元此后连连暴跌。最近两周，丹麦、加拿大、瑞士、埃及、土耳其、秘鲁和印度多家央行都进入降息通道。

在全球经济一片萧条之中，美国成为唯一的一抹亮色，拥有加息预期的美元也成为投资者的避风港。

但随着全球央行货币大战开打，美国能否“独善其身”，按计划在年中开始加息进程？

路透在文章中提到，如果在其他主要经济体的政策更加扩张时，美国却加息的话，可能提振美元，从而对大宗商品价格进一步施压，进而加剧通缩威胁。

由于薪资增长疲软，再加上油价徘徊在五年低位，美国上月CPI环比下降0.4%，创六年来最大降幅，市场开始怀疑美联储是否会更改加息路径。

路透引述分析师称，去年6月开始的油价大跌以及通缩相关担忧，可能让美联储在更长时间维持政策不变。

“美联储耐心是好事，”Rockwell Global Capital首席市场分析师Peter Cardillo称，“这里没有通胀，问题是通缩。如果油价再下跌，问题就更严重。”

其还援引法巴的分析师报告称，“我们对1月声明的关注点将是联储是否会暗示，对于整体通胀率极低令通胀预期承受下行压力的担忧加剧。这有可能动摇我们对于6月加息的看法。如果联储提及其他经济体的形势，也将不利于加息前景。”

本月的FOMC会议将于本周召开，北京时间1月29日3时公布利率决议。

在去年12月的货币政策会议上，美联储的前瞻指引放弃了保持极低利率“相当长一段时间”的说法，取而代之的是以“耐心”对待加息的提法。