今年至今白银成表现最佳商品 白银生产商股票大涨

今年至今，整个贵金属分类的表现都非常好，白银价格的表现是其中比较突出的。

2011年4月银价涨到了49.82美元/盎司的历史最高水平，在2014年12月银价自该水平下跌了71%，触及了14.16的最低水平。而2015年至今，银价已经上涨了差不多16%。银价的涨幅比金价9.3%的涨幅要大的多。

在2015年，银价和布伦特原油是表现最差的两种商品，而今年至今，布油价格仍在继续下跌。

目前全球每天生产的原油比需求要多50万桶，因此存货在增加，国际能源署(IEA)称，从目前的供需面来看，上半年全球原油存量将达到上限。

也就是说，如果中东等地的原油生产一直持续，那么甚至可能出现原油存储的问题，而且IEA还认为，原油价格继续走低，原油生产商会面临很大的风险，2015年可能就是美国页岩油被摧毁的一年。

今年至今，银价的涨幅达到了16.3%，黄金价格涨幅9.3%，铂金价格涨幅5.3%，天然气涨幅2.8%而美元指数的涨幅2.2%。

与次相对的，标普500指数下跌了0.8%，道琼斯指数下跌； 2.2%，铜价下跌了7.7%。

金价和银价的上涨带动了一些贵金属股票价格的上涨，Endeavour Silver的股票涨幅甚至达到了40.7%。

黄金矿企指数HUI上涨了25.3%，超过的白银矿企指数SIL的17.3%。

随着欧洲央行大规模QE的开始，贵金属市场的支撑因素仍在继续。