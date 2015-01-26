铂金价格罕见低于黄金，你值得拥有

周一(1月26日)欧市盘初，国际现货铂黄金格小幅走低，亚市震荡走高后回落，目前交投于1256美元/盎司附近。



市场分析人士表示，铂金是广为人知的贵金属之一，尽管不如黄金和白受欢迎，不过仍有部分投资者认为，铂金可视为黄金和白银的替代品。实际上，出于四个原因可考虑持有铂金，无论是以贵金属形式，还是ETFs形式。





1.目前铂金价格低于黄金价格

1月15日，铂金价格出现不同寻产的变化，即每盎司铂金价格低于黄金价格。投资者可追溯至2013年以前，铂金价格低于黄金价格的时期，可从铂金黄金比看出。铂金黄金比体现了铂金与黄金价格的关系，二者价格相等时，铂金黄金比为1；当铂金价格低于黄金价格时，铂金黄金比小于1；当铂金价格高于黄金价格时，铂金黄金比大于1。

从历史水平来看，大部分时期铂金黄金比大于1，意味着铂金价格高于黄金价格。由于铂金价格通常高于黄金价格，那么在储备是真的，且抱紧价格低于黄金价格时，持有铂金是有意义的。

至于为何铂金价格一般高出黄金，因为相对黄金而言，铂金更难生产。铂金生产成本较高，从而要求相对较高的售价。较高的生产成本也是买入铂金的原因之一。

铂金价格为1300美元/盎司时，约一半的南非铂金矿保本，甚至亏损。这点很重要，因南非工银全球

约75%的铂金。较低的铂金价格导致供应出现不足。

举例来说，在铂金矿已亏损时，较高的薪资需求无法得到满足，从而导致罢工增加，反之损及生产，并带来更大亏损。长期来看，这种情况显然不可持续。

若铂金价格维持低位，或进一步走低，铂金矿商们不久将停止生产。从而导致供应进一步减少，带来更大的供应不足。

尽管铂金是贵金属，但通常被视为工业金属。铂金通常由于汽车气缸，以减少尾气污染排放。铂金的主要替代品是

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虽然铂金价格下跌，但钯金价格上涨。只要这种趋势持续，铂金将在制造商严重更具吸引力，在这种情况下，铂金需求也应上涨。

多年来钯金一直在汽车行业中占据了铂金的市场份额。实际上，目前钯金的市场份额更大，较以往的使用是个反转。钯金越贵，铂金重获市场份额的几率就越高。

此外，需要气缸的汽车数量料增多。以中国

为例，2015年汽车销量料有2014年的2350万台增加至2510万台。2015年全球料生产7400万台汽车，较去年增加300万台。

在此情况下，新车将需满足更严格的排放标准，以控制污染物排放量，并防止环境污染。中国面临严重的污染问题，必然增加了铂金需求。由于中国是最大的汽车销售国，铂金的需求肯定看涨。

北京时间15:54，国际现货铂金价格报1255.59美元/盎司，跌0.68%。