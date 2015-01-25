劲霸男装CEO洪忠信：无意将企业多元化

对于“触网”，洪忠信表示，劲霸不会轻易进入，而这可能更多的来自于目前劲霸对于资本投入的谨慎态度。

“互联网我不是很懂，这些年我也从不介入房地产，无意将自己的企业多元化，我相信每年企业赚的现金就是企业的第五个轮胎。”在1月24日下午举办的首届“劲霸创富汇”中，劲霸男装CEO洪忠信透露了自己对劲霸未来转型之路的看法。（更多独家财经新闻，请加微信号cbn-yicai）

在2014淘宝双十一的男装服饰销售排行榜中，劲霸男装位列第九，预销售排名第一，对于一个甚少“触网”的传统服装行业，这样的销售可以说是一个不错的战绩。

而与之形成鲜明对比的，是近两年陆续被爆出的加盟店亏损，市场下滑的现状。就在2010年，洪忠信接受网易采访时曾经表示，“目前我们已经完成股改，上市提上日程”，而两年后，他却直言“目前并没有上市计划。”

的确，这两年电商的大跨步前进，让不少传统企业的日子并不好过，尤其是对于劲霸这样不允许加盟商打折、促销的企业来说。

“我们劲霸遭遇了有史以来最严重的一场市场寒流。”在2012年该公司内部流出的一封“董事长致员工”的一封信中洪忠信如此写道。

众所周知，在这几年包括劲霸在内的很多传统零售企业日子并不好过。

“其实厦门政府、以及我老家的政府都有意愿给我们一块地，来发展企业，如果当时介入房地产，这些地的价值现在也已经多出了好几个亿，但我没有考虑多元化发展这样的方式。”洪忠信坦言，他曾经以为自己可以精力无限，然而在经历了接连两次公司尝试多元化的失败案例后，他决定回归本行，心无旁骛的研究产品。

“这几年我还是在坚持走市场，看看最真实的市场需求究竟是什么，做好‘夹克’一件事情，全渠道、移动化现在我都不考虑。”洪忠信在大会中透露，在经历了加盟店前几年的发展之痛以及公司的转型瓶颈后，劲霸目前的业绩已有起色。如今有不少加盟店出现了增长超过百分之五十，甚至百分之八十五的情况，“这对我来说，就是最好的鼓励。”

而对于“触网”，洪忠信表示，劲霸不会轻易进入，而这可能更多的来自于目前劲霸对于资本投入的谨慎态度。

“目前国家工商局有登记民营企业有4200多万家，这是一个很庞大的数字，我希望自己的企业是一家百年企业，这也意味着未来我们肯定还会有很多困难，因此我不会把企业已有的现金来随意的投资和发展，我们每年赚的现金是企业的第五个轮胎，也就是俗称的备胎，它会在关键的时候发挥自己的作用。”洪忠信说。