欧元区加入QE接力赛 对中国有何影响

北京时间1月22日晚间消息，欧洲央行决定将其基准利率维持不变，该行行长马里奥-德拉吉则在随后召开的新闻发布会上宣布，欧洲央行将推出一项“扩大后的资产购买计划”。根据这项计划，欧洲央行每个月总共购买600亿欧元的资产，直到2016年9月底为止。

这意味着欧央行正式启动QE(量化宽松)，每个月新增的采购额为500亿欧元。依据市场推测的今年3月1日启动计算，本次QE将持续18个月，总额度为1.08万亿欧元。

这项计划将以所谓的“资本钥匙”为基础，也就是将与每个欧元区成员国的债务成正比，这符合市场此前广泛预期。另外，虽然欧洲央行宣称这项计划至少会持续到2016年9月底，但基本上来说该计划是开放式的。德拉吉承诺，欧洲央行将会持续购买债券，直到通胀率重新回到正轨时为止。

德拉吉称，欧洲央行将购买各种期限的债券，从2年期到30年期都不例外。欧洲央行的大手笔让汇市迅速做出反应，欧元兑美元汇率直线跳水，欧洲股市则涨势显著。

德拉吉表示，欧洲央行积极地致力于扩大其资产负债表，这将有助于推动通胀率朝着2%的目标水平发展，并预计通胀率将在2015年底开始上升。

在新闻发布会的问答环节中，德拉吉解释道，在购买资产的问题上将有一种“发行人”限制。他说道，对于每一笔债券发行交易，欧洲央行都不会购买超过25%的债券；而对于每一名发行人的债券来说，欧洲央行的购买比例上限则是33%。

德拉吉对这项计划的风险分担安排进行了辩护，指出欧元区并无单一的财政部，这就意味着央行购买债券的损失不会得到补偿。

德拉吉表示，这项扩大后的资产购买计划旨在避免政府债券的任何“货币融资”。他还表示，欧洲央行的管理委员会委员一致认为，资产购买计划是一种货币政策工具。他还说道，大部分委员都认为现在已经到了需要采取行动的时候，而持此观点的委员人数多到了不需要进行投票的程度。在风险分担的问题上，他表示管理委员会委员也达成了“一致”意见。

在德拉吉宣布推出这项计划以后，标普500指数期货上涨0.7%，道指期货上涨0.8%。与此同时，欧元兑美元汇率下跌0.6%左右，至1.513美元；10年期德国国债收益率下降；泛欧斯托克600指数上涨0.7%；黄金期货价格则小幅上涨。

QE对中国有哪些的影响？民生证券研究院院长管清友认为，从资本流动看，虽然欧央行宽松有助于套利资金流入中国，但美元强势又会导致人民币兑美元有贬值压力，私人部门的结汇意愿或延续去年以来的下滑态势，资产美元化的趋势将更明显，总体看外汇占款仍将维持低增长，央行将通过MLF、PSL等定向调控手段继续抵补基础货币缺口，同时为稳增长提供资金支持；从贸易渠道来看，欧元区宽松难以真正提振欧洲的进口需求，相反，欧央行压低欧元汇率导致全球竞争性贬值愈演愈烈，人民币汇率弹性不足的情况下，实际有效汇率过于坚挺将损及出口，不利于国内经济的复苏，别人的货币，却是我们的问题。