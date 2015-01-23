外媒确认沙特国王阿卜杜拉去世 如何影响国际油价

据路透社报道，沙特刚刚宣布，沙特国王阿卜杜拉去世，享年90岁，王储萨尔曼即位，并宣布穆克林为新王储。阿伯杜拉2005年即位，近年来健康状况不佳，去年底因肺部感染入院。此前有观察家预测，萨尔曼继位后，沙特的石油政策、国内政策以及地缘政治政策都应该会保持不变。

【沙特国王阿卜杜拉生前关于油价言论报道】

将以坚定意志应对油价下跌

1月7日，美国《华尔街日报》报道，沙特王储周二在官方电视台宣读阿卜杜拉国王(King Abdullah)的讲话稿称，作为全球最大的原油出口国，沙特将以坚定的意志应对原油价格下跌构成的挑战，同时维护国家稳定。

根据王储萨尔曼(Salman)宣读的讲稿，阿卜杜拉国王说，原油市场正目睹“由多种因素引发的紧张形势，其中主要因素是全球经济增长缓慢”。

国王的讲稿称，上述紧张形势对原油市场来说并不陌生，此前沙特曾用坚定的意志外加智慧和经验来解决这些问题。沙特还会用同样的方式应对原油市场当前的事态发展。

油价下跌主要因为全球经济放缓

沙特国王在声明中表示，油价的大幅下跌是由多重因素共同影响所致，其中全球经济增速的放缓影响最大。但是，市场并不是第一次遇到这种情况。之前，我们依靠我们的智慧和经验安然度过了油价暴跌的时代。我相信这一次我们依然能平稳渡过这一动荡时期。

不惧油价暴跌沙特很安全稳定

北京时间1月6日晚间消息全球最大石油出口国首脑-沙特国王Abdullah周二通过沙特王储Salman发表电视声明表示，尽管国际油价大幅下跌，但沙特本身是稳定且安全的。

沙特国王在声明中表示，油价的大幅下跌是由多重因素共同影响所致，其中全球经济增速的放缓影响最大。但是，市场并不是第一次遇到这种情况。之前，我们依靠我们的智慧和经验安然度过了油价暴跌的时代。我相信这一次我们依然能平稳渡过这一动荡时期。

【此前分析】

沙特皇室去年3月宣布79岁的王储萨尔曼(Salman)将会继承王位。专家们对此表示，该计划缓解了市场对即将到来的王位继承问题的担忧。事实上，沙特观察家认为，在萨尔曼继承王位后，沙特的石油政策、国内政策以及地缘政治政策都应该会保持不变。

大西洋理事会(the Atlantic Council)的中东地区安全高级研究员Bilal Saab就沙特的王位继承问题表示，沙特王位继承是明显可以预测的，不过，市场反应则不可预测。

Saab还表示，尽管沙特现任国王阿卜杜拉一直被认为是沙特国内改革的最主要人物，但是他的离任并不意味着该国的改革政策将改变。而且其继任者萨尔曼也非常受国内选民和美国的欢迎。萨尔曼现任沙特副总理兼国防部长。

沙特没有任何正式的王位继承计划，在现任国王阿布杜拉去世后，沙特可能会出现政治混乱问题。Saab称：“阿卜杜拉是一个很有影响力的人，不仅是在国内，在有伊朗人的地区也很有影响力。阿曼对沙特王位继承情况的担忧更甚于沙特。”