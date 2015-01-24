澳大利亚袋鼠肉产业遇困境 寄望中国市场

澳大利亚袋鼠肉产业面临发展困境，是进行业内改革还是扩大市场准入，开发中国等新市场？相关方各执一词。

ACB News《澳华财经在线》报道，目前昆州袋鼠数量过多，有失控趋势。昆士兰参议员奥萨利文(Barry OSullivan)指出，所有报告都表明袋鼠数量增长过快，甚至已泛滥成灾。澳袋鼠肉协会总理事约翰·凯利(John Kelly)持有相同观点，认为当前袋鼠的数量之多前所未有。

昆士兰环境遗产部最新数据显示，2014年袋鼠数量相比2013年，已从263万只下降至225万只，降幅达15%。然而该部同时表示预测采取的是小样本，在计算所用配额的选取上较为保守。

痛失市场准入业内改革呼声起

如何增加销量？围绕扩大市场准入和袋鼠肉营销，官方和业内打起了口水仗。据ABC农业频道，2009年，俄国禁止进口袋鼠肉，失去主要市场后的袋鼠产品加工商伯雷(John Burey)放弃本业。他认为没有一个新兴的市场能代替俄罗斯，而事实上像俄罗斯这种发展较好的市场，对袋鼠肉依然有需求。现在贸易停止主要是由于政府和立法方面的问题造成的。

然而奥萨利文并不同意上述观点，他强调政府对打开袋鼠肉市场已经尽心尽力。目前有70个国家同意进口澳大利亚袋鼠肉，他们随时都可以向澳洲加工商下订单。袋鼠肉行业内部存在较多问题，加工商们缺乏合作，更注重自己的利益范围，而不是团结一致从维护行业信誉的全局出发。现在袋鼠行业真正需要的是有人能看清问题本质，进行整顿和引导。

加工商伯雷先生也表示，袋鼠肉业改革是重获俄罗斯市场必不可少的条件。俄罗斯政府希望本属于野味肉类的袋鼠肉符合红肉标准，而要符合这一标准，生产商和加工商们就必须做出相应改变，比如改变平时简单射杀、托运的工作方式。

参议员奥萨利文的解决办法更简单，那就是加强营销。他认为袋鼠肉和其他商品一样，需要加强自身吸引力，然后才能谈生意。

袋鼠肉产业寄望中国市场

对于进行改革和加强营销的提法，澳洲袋鼠肉业协会并不赞同。凯利称，袋鼠肉市场本身是个利基市场，行业营销已经做得很成功，这一点从现在国内袋鼠肉的食用量超过鸭子肉就能看出来。

他表示，仅依靠现有市场，每年袋鼠肉出口量最多只能增长5%-10%，不能从根本上解决昆州西部面临的问题。如果想要卖出更多袋鼠肉，那么打开新的市场，比如中国是十分必要的。“我们相信中国会是一个对袋鼠肉需求巨大的市场”。

参议员奥萨利文认为，袋鼠肉行业的困境不能只靠中国市场来解决，重点还是应该放在70个已经同意进口袋鼠肉产品的国家上。许多人都期待中澳自贸协定落实后，袋鼠肉可顺理成章进入中国市场，但是这个市场能否最终进入尚不确定。

“我们已经有了70个准入市场，必须努力适应这些已经开发的市场，更好地营销我们的商品”。