不平等加剧 1%富人的财富将超其余人总和

国际慈善组织乐施会（Oxfam）发布报告称，全球贫富差距日益增加，全球最富有的1%人口所持的全球财富总值，从2009年的44%增长到2014年的48%，到2016年，这一比重将超过50%，也就是说，全球1%的富豪手中的财富，将超过剩余99%人口的财富总和。乐施会呼吁各国采取如打击偷税漏税、加强公共服务投资、引入最低工资等7项措施，缩小贫富差距。

目前，全球最富有的百分之十的人口已经拥有了全球87%的财富。到了2016年，全球最富有的百分之一的人口将拥有超过一半的全球财富。该报告披露，只要你拥有3650美元的资产，你已经是世界上最有钱的那一半人口了。

据外媒21日报道，慈善机构的报告显示，全球的贫富不均情况正在加剧，目前，全球最富有的10%的人口已经拥有了全球87%的财富。然而，究竟要有多少钱才能成为全球最富有的10%或者1%的人呢？真实的答案可能会令人感到意外。

慈善机构的报告称，虽然世界可能正在走出衰退，但只有富人才从中受益。

目前，全球最富有的百分之十的人口已经拥有了全球87%的财富。到了2016年，全球最富有的百分之一的人口将拥有超过一半的全球财富。

这份报告引述了瑞士信贷银行的全球财富报告。瑞士信贷银行自从2010年起每年都发表全球财富报告，而且号称是有关全球私人财富最详细和最新的资料来源。

该报告披露，只要你拥有3650美元的资产，你已经是世界上最有钱的那一半人口了。

50%：3650美元(约合人民币(6.2105, -0.0007, -0.01%)2.27万元)

英国剑桥公爵夫人据报花了3570美元买了一套已故英国时装设计师麦昆设计的礼服参加英女王登基钻禧纪念。2011年，法国总统奥朗德所乘坐的一辆摩托车，据报也是该价格上下。

不过，3650美元也可能是伦敦人每月租房要付的租金，或者是挪威普通人每月的工资，或者印度普通人一年的薪水。

10%：7.7万美元(约合人民币47.8万元)

要成为全球百分之十最有钱的人， 你只需要有7.7万美元。7.7万美元可能是某些人买一只手表所花的钱，或者大约2公斤黄金的价值，也可能是一辆私家车的价值。

不过，7.7万美元也可能是一名伦敦人一辈子花在交通上的费用，或者英国老年人花在护理方面的花销，或者，如果一个人每天都买一杯咖啡，他一生中用来买咖啡的总开销。

1%：79.8万美元(约合人民币495.5万元)

如果你拥有79.8万美元的财富，那就恭喜你！你已经成为全球最富有的百分之一的人。79.8万美元是英国伦敦房屋的平均价格，也是比尔·盖茨在不到一个小时内赚到的钱。

不过，79.8万美元也是德国普通人25年的收入，或者俄国普通人55年的收入，或者印度普通人225年的收入。



