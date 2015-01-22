欧洲金融：欧洲央行量化宽松料促使企业减持现金，增加股票回购与派息

* 欧洲、中东和非洲(EMEA)地区的企业在2014年握有1万亿美元现金

* 欧洲央行的量化宽松政策将令资金持有成本上升，而债务成本下降

* 企业面临股东压力，后者要求企业支出资金

路透伦敦1月21日 - 市场普遍期待欧洲央行推出量化宽松刺激举措，透过大规模买债来重振欧元区经济。这一举措也可能为更多企业现金返还给股东开启闸门。

欧洲公司的股票回购和派息已经上升，脱离危机时期的水平。最近就有荷兰半导体设备生产商ASML 周三宣布10亿欧元股票回购计划。不过，美国企业在这方面仍然遥遥领先，美国联邦储备理事会(美联储)数年来的刺激政策推动美国股市屡屡触及纪录高位。

虽然欧洲央行的买债计划不太可能刺激企业的资本支出，特别是在全球经济成长预期受创的情况下，但还是会进一步压低利率，促使公司将资金投入运营或是返还给股东。如果央行政策令欧元贬值从而惠及出口商，那么欧洲企业也能拿出更多现金。

该机制具有双重效果：随着利率下降，在资产负债表上囤积现金的成本将增加；另一方面，筹措资金用于并购或股票回购的成本则会降低。

“今年的形势很有意思，一边是经济缓慢爬升，但与此同时，融资成本和货币政策依然难以置信地给股市带来支撑。”汇丰全球研究的分析师Robert Parkes说道，“如果今年有更多股票回购活动，也毫不意外。”

根据穆迪的估算，自金融危机以来，欧洲、中东和非洲企业的现金持有量已经增长约40%，在2014年达到约1.1万亿美元。超级现金王包括：汽车商大众汽车 、公用事业公司EDF 和石油巨头道达尔 。

根据汤森路透数据，欧洲去年的股票回购规模总计383亿美元，与美国的3,052亿美元比较则相形见绌。根据亨德森全球投资的数据，美国企业的派息较为活跃，而除英国外欧洲企业的派息情况则较差。



