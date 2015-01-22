欧版QE竟遭泄密！今晚欧银决议全攻略

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1月22日讯——据欧元区一位消息人士当地时间周三(1月21日)透露，欧洲央行(ECB)执委会的量化宽松(QE)提议要求央行从3月起每月购买大约500亿欧元(580亿美元）债券。由于计划的开始日期迫在眉睫，管委会的委员只有3月初会议这一次机会就计划细节达成一致，因此他们面临巨大压力，需要在本周四(1月22日)即今日的会议上完成商谈并宣布购债机制。
这些细节将讨论ECB会在多大程度上满足德国央行(Bundesbank)的要求，后者希望购债计划的风险也能让希腊和意大利等欧元区成员国央行分担，而不要全部压在ECB肩上。ECB行长德拉基(Mario Draghi)将于北京时间周四晚间21:30就政策决议结果举行新闻发布会。
QE计划持续时间的意义极其重大，但也备受争论，因德国不喜欢购债提议，尤其是购买任何国家的公债，希望限制购债规模。此外，对于购债计划持续多久的报导也莫衷一是。
报导一：彭博新闻报导称，ECB执委会要求央行从3月起每月购债500亿欧元，持续22个月至2016年底，这相当于总的QE规模将达到1.1万亿欧元。然而，市场此前普遍预期QE规模约在5000亿欧元，传言的QE规模相当于预期的两倍。
报导二：华尔街日报也用了类似的标题，称据消息人士，ECB执委会要求央行从3月起每月购债500亿欧元。但是在持续时间方面有所不同，华尔街日报称，计划期限会持续至少一年，这相当于总的QE规模将为6000亿欧元，与市场预期接近。
ECB则拒绝对所有此类报导置评。ECB执委会的提议将会在周四的央行管委会会议上讨论，并可能作出修改。
由六名成员组成、同时也是ECB管委会核心的执委会，周二(1月20日)已经先行举行会议。管委会周四将开会决定是否着手进行QE——印钞购买主权债券。
市场对欧洲央行将宣布一项大规模计划的预期沸沸扬扬，尽管德国央行反对的立场坚决。德国担心这样的计划有可能令挥霍无度的国家无心进行经济改革。
意大利裕信银行(UniCredit)驻伦敦的全球外汇策略主管Vasileios Gkionakis在一份报告中表示，该行认为鉴于近期情况的发展，QE显然即将到来，加上知道德拉基对于市场十分了解，他不太可能会令人失望——QE推出时间既不会被拖延，宣布的计划规模也不会太小。
Heartwood Investment Management投资经理Jaisal Pastakia表示，欧洲央行本周的重大任务，是要恢复金融市场的信心与信任。欧洲央行过去的记录一向令人赞许，但情况正变得越来越关键。
周一(1月19日)对货币市场交易员进行的一项调查显示，受访者预计ECB将宣布一项6000亿欧元的主权债券购买计划，不过他们也认为，这仍不足以扭转下滑的通胀，重回ECB目标。欧元区消费者物价指数上月转为负值，降至负0.2%，远低于ECB略低于2%的目标。
已经降息至纪录低点的欧洲央行，开始购买民间部门的资产，并倾注数千亿欧元，为银行提供低利贷款。QE是其最后的重大政策工具。ECB将透过购买主权债，展现其提振通胀的承诺。ECB也将营造“投资组合效应”，也就是投资人将投资标的转移至其他资产——其中有一部分可能转至欧元区之外——借此打压欧元。
这些细节将讨论ECB会在多大程度上满足德国央行(Bundesbank)的要求，后者希望购债计划的风险也能让希腊和意大利等欧元区成员国央行分担，而不要全部压在ECB肩上。ECB行长德拉基(Mario Draghi)将于北京时间周四晚间21:30就政策决议结果举行新闻发布会。
QE计划持续时间的意义极其重大，但也备受争论，因德国不喜欢购债提议，尤其是购买任何国家的公债，希望限制购债规模。此外，对于购债计划持续多久的报导也莫衷一是。
报导一：彭博新闻报导称，ECB执委会要求央行从3月起每月购债500亿欧元，持续22个月至2016年底，这相当于总的QE规模将达到1.1万亿欧元。然而，市场此前普遍预期QE规模约在5000亿欧元，传言的QE规模相当于预期的两倍。
报导二：华尔街日报也用了类似的标题，称据消息人士，ECB执委会要求央行从3月起每月购债500亿欧元。但是在持续时间方面有所不同，华尔街日报称，计划期限会持续至少一年，这相当于总的QE规模将为6000亿欧元，与市场预期接近。
ECB则拒绝对所有此类报导置评。ECB执委会的提议将会在周四的央行管委会会议上讨论，并可能作出修改。
由六名成员组成、同时也是ECB管委会核心的执委会，周二(1月20日)已经先行举行会议。管委会周四将开会决定是否着手进行QE——印钞购买主权债券。
市场对欧洲央行将宣布一项大规模计划的预期沸沸扬扬，尽管德国央行反对的立场坚决。德国担心这样的计划有可能令挥霍无度的国家无心进行经济改革。
意大利裕信银行(UniCredit)驻伦敦的全球外汇策略主管Vasileios Gkionakis在一份报告中表示，该行认为鉴于近期情况的发展，QE显然即将到来，加上知道德拉基对于市场十分了解，他不太可能会令人失望——QE推出时间既不会被拖延，宣布的计划规模也不会太小。
Heartwood Investment Management投资经理Jaisal Pastakia表示，欧洲央行本周的重大任务，是要恢复金融市场的信心与信任。欧洲央行过去的记录一向令人赞许，但情况正变得越来越关键。
周一(1月19日)对货币市场交易员进行的一项调查显示，受访者预计ECB将宣布一项6000亿欧元的主权债券购买计划，不过他们也认为，这仍不足以扭转下滑的通胀，重回ECB目标。欧元区消费者物价指数上月转为负值，降至负0.2%，远低于ECB略低于2%的目标。
已经降息至纪录低点的欧洲央行，开始购买民间部门的资产，并倾注数千亿欧元，为银行提供低利贷款。QE是其最后的重大政策工具。ECB将透过购买主权债，展现其提振通胀的承诺。ECB也将营造“投资组合效应”，也就是投资人将投资标的转移至其他资产——其中有一部分可能转至欧元区之外——借此打压欧元。