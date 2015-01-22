黄金立体式交易 全面把握欧银QE

基本面关注点1：QE最终实施规模

随着时间的推移，市场对于晚间欧洲央行实施QE的规模猜测的版本不断在更新，从最初的5000亿规模，到最高的7000-8000亿规模，甚至超低的4500亿规模版本众多。

贸易从内容上来看，隔夜谣传的每月500亿的注资规模还有些靠谱，但最终实施情况仍旧未定。

在金融市场中，即便央行官方声明，到头来可能变数仍旧会很大，去年12月瑞士央行誓死捍卫1.20限制的言论，在1月份土崩瓦解。而加拿大央行的不会降息，也在隔夜自打耳光。

如果央行的话不能全信，那么市场中流传的能不能信？答案是更不能信，当然俗话说“无风不起浪“，现在互联网黑客技术那么发达，保不齐有些组织已经偷窥到了欧银QE的文件，从而通过各种媒体发布。

其实我们没必要深究于此，我们知道记住一点原则，这个预期市场认同不认同，目前隔夜的每月500亿注资的预期已经成为市场默认的欧银QE规模”预期值“，我们大可以用这个来参考晚间的操作。

基本面关注点2：会否伴随降息，降息幅度是多少，是否低于瑞士央行的上周降息之后-0.75%的利率

与QE规模相比，本次欧洲央行的调息关注度并没有那么高，但是投资者还是需要关注其是否会调息，和调息的力度。

在非美国家竞相宽松，各国利率竞相下调，各国货币竞相贬值的时代，如果你的利率比别人高，那就说明你可能还有下调的空间。

特别关注晚间欧洲央行负利率执行会否扩大至比瑞士央行-0.75%接近或者更低的位置。

瑞士央行的降息更多的是为了避免欧元区低息货币流入瑞郎套利和保值所致，而上周的大幅波动，这个措施也是功不可没，那么我们没有不去关注，欧洲央行的”对手操作“。

如果欧洲央行的利息降到了瑞士央行无法忍受的地步，即又会造成套利、套息资金疯狂涌入瑞郎，那么瑞士央行很有可能继续降息来达到其稳定资金流入的目的。

这就会造成今日晚间的盘面，不仅欧元、美元会大幅波动，瑞郎可能也会亦同大幅波动，从而加剧金融市场的动荡。

基本面关注点3：德拉基讲话，会否暗示QE扩大的可能性

任何一种政策都会有其连续性，谁会知道美国的QE还实行了3.5次呢？欧银在去年6月份降息至负利率之后，实际上更宽松的实质措施并未实施，这期间可能受到美联储是否真正退出QE的不确定性和德国的阻挠。

如今欧银实施QE已板上钉钉，而实施QE后若经济仍然没有得到复苏怎么办？势必就可能会有第二次、第三次的宽松措施出现。

这在近几年“安倍经济学”上不断扩大刺激规模体现的淋漓尽致。

所以特别需要关注德拉基随后的讲话，因为德拉基新闻发布会在21:30分召开，而20:45分欧洲央行就已经实施了QE，这期间行情已经产生了较大的波动与变化，德拉基的讲话将会极大的改变或影响这一行情。

其讲话内容无非就是，是否存在进一步宽松的可能，以及对于实施的QE如何具体执行的评述，另外他对全球以及欧元区的经济状况前景可能也会有所表述。

技术点位关注点1：黄金14日平均波幅20美元、黄金在美国第一次QE时的波幅5%，即当前的60美元，同时美元指数波幅达2.5%。

波动率指标一直是高端投资者关注的焦点，特别是程序化交易者一般会重点关注相关品种的不同阶段的波动幅度。

这里的波动率与VIX指数略有区别，波动率可上可下，而VIX指数实际上是体现市场的恐慌情绪，特别是美股的恐慌情绪，其可能不能体现在上升时候的波动率。

每个品种的运行都有内在规律，就那黄金和白银来说，在不同的时期他们的表现都会有所不同，虽然他们长期看是趋于一致的。

而波动率指标向来是特殊事件行情中关注的重中之重，因为每个事件都有一定的“级别”这个级别就决定了市场是否会产生较大规模的波动，有了波动交易者就有钱可赚，特别是短线交易者。

如果是一个长期牛市或者长期熊市的市况中，每天波动都很小，那么短线的交易者会很焦虑。即便标普这种每年涨幅都较为均衡的市场，单位时间内的波幅可能也会超过20%，甚至是30%。

具体来看，黄金目前在1292美元，最低点在1288美元，最高点在1293美元，我们拿20美元和60美元波幅来看，那么理论上黄金今日的最高点可能在1308美元，而最低点可能在1273美元，极限位置最高点在1348美元、极限位置的最低点在33美元。

这极限的波动需要重点关注美元指数的波幅，而美元指数的波幅则需要根据欧元兑美元的波动率来情况来定。

技术点位关注点2(上方)：黄金1304美元、1310-1315美元区间

其实细心的投资者可以发现，1304、1310、1315美元这三个点位的中值位置差不多就是1308美元，符合日均波幅率。

技术点位关注点3(下方)：1285美元、1277美元

同理，1277美元接近1273美元的日均波幅率。

操作需要根据实际基本面结合实际点位和技术，才能处在较为安全的位置，如果单纯的通过简单的逻辑的推算而不根据盘面发生的实际情况来调整，可能会适得其反。

通过近日的盘面我们发现，如果欧元出现大跌，而美元出现上涨，则黄金可能不会与通常逻辑一样出现大跌，而可能出现大涨，即欧元大跌-美元上涨-黄金上涨。

这里我们需要定义何为欧元大跌，根据近期欧元兑美元的波动率情况，我们知晓，欧元兑美元14日平均波幅大于100点，而最大波幅则超过200点，并且分时上的瞬间跌幅亦能达到这样的幅度。

所以我们定义3个级别的欧元兑美元波幅，即0-100点、100-200点、200点以上。

而这个时候结合美元指数的14天平均波幅0.67，以及最大波幅1.25，可以认为如果美元指数低于他的平均波幅或者最大波幅，那么可以认为市场并不认同欧银QE会继续强劲的推升美元上涨，美元的上涨力度可能在衰减，此时黄金可能未必迎来强劲的拉升机会，因为此时市场避险情绪并非那么浓重。

综合来说，如果欧元兑美元的波幅在0-100点之内，那么黄金的波幅基本不会超过日均波幅的20美元，但由于目前黄金是上升趋势，建议在相对低的位置做多。

如果欧元兑美元波幅在100-200点，那么黄金的波幅可能略微超过20美元，或达最高1315美元、最低1260-1270区间位置，虽然从趋势上来说依然坚持逢低做多的原则，但如果黄金下跌过大，那么不建议投资者逢低吸纳，因为市场的上升逻辑可能已经悄然转变，而如果黄金突破1300美元加速上升之后，手快网好的投资者可选择轻仓跟涨，中期投资者则不建议追涨，逢低吸纳依然是比较好的原则，激进的投资者可以逢高短空，这个短可能是以分钟计的。

如果欧元兑美元出现200美元以上的波幅，那么黄金的波动情况可能接近于极限位置，这种情况黄金的操作性其实已经很差，更多的是“赌方向”，操作难度叫较大。所以特别关注黄金行情的滞后性，因为晚间的行情主角还是欧元兑美元，而黄金的走势则可能稍慢与该品种，所以之间还是存在细微的时间差，这就是获利的机会。

从欧元兑美元的波动方向上来看，很多投资者可能比较关注QE实施的规模是否符合预期，其实有的时候在这种极端的行情上，这种逻辑未必管用，建议投资者还是主要盯住欧元兑美元的波动，在波动之余，关注黄金的行情的方向，这是真实的市场反应的体现，而不是你认为的是涨还是跌。

