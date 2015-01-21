科达股份29亿收购5公司 涉足互联网营销

据公告，本次购买资产交易价格29.43亿元，其中现金对价7.18亿元，股份对价22.25亿元，将通过以5.56元/股的价格非公开发行4亿股股份的方式支付。同时，公司拟以相同价格向科达集团、润民投资、润岩投资等七名对象以非公开发行股份，募集配套资金7.417亿元。

本次交易之前，科达集团为上市公司控股股东，持有29.99%的股权。刘双珉持有科达集团81.75%的股权，为上市公司实际控制人。交易完成后，科达集团及其关联方将持有公司19.25%的股权，仍为上市公司控股股东，公司实际控制人不变。

本次交易前，科达股份主要从事各级公路、市政基础设施、桥隧、水利等工程项目的建设施工及房地产开发销售，2011年、2012年和2013年公司基础设施施工与房地产开发收入合计占全年营业收入比例分别为90.67%、90.68%和82.82%。目前，国内经济面临着较大的下行压力，公司主营业务因此受到较大影响，进行业务转型、寻求新的利润增长点是公司必经之路。

本次交易完成后，上市公司主营业务将新增“互联网营销”业务板块。据查，5家标的公司2014年共计实现营业收入11.91亿元，归属母公司的净利润1.05亿元。资料显示，百孚思和上海同立经过多年针对汽车行业客户的经营和开发，目前已掌握丰富稳定的客户资源。其中，百孚思目前主要服务于长安马自达、东风雪铁龙、奇瑞等中端汽车品牌客户；上海同立已有一批包括凯迪拉克、捷豹路虎、保时捷、宾利在内的高端汽车品牌客户资源。派瑞威行目前主要服务电商客户，为唯品会、1 号店、易迅网等电商提供广告代理业务。雨林木风为淘宝联盟客户提供的服务将使公司形成对主流电商客户的覆盖。华邑众为目前主要立足于快速消费品行业客户，并逐渐开始向电商客户与汽车客户进行渗透。

由此来看，5家标的公司分别涉足互联网营销产业链的不同领域，分布在互联网营销产业链上下游，在各自领域都具有较强的竞争实力。届时，上市公司将形成一条包含品牌管理、创意策划、线上营销、线下执行、广告代理、网络推广等服务在内，囊括汽车、电商、快消品等行业主要客户的互联网营销链条。

