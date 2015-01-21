油脂油料日评:继续下跌

美农报告维持美国大豆期末库存预估在4.1亿蒲式耳,高于市场预期的4.02亿蒲式耳,巴西大豆产量上调150万吨至9550万吨。近期美豆在1000美分关口摇摇欲坠,对于连豆粕施加了不少的压力。但现货豆粕渠道库存的恢复仍需要一个过程,目前也正处于南美大豆生长的关键时期,市场对于不列天气极为敏感。因此豆粕跌至目前这个位置继续追空需谨慎。从技术图形来看,豆粕1505合约已经跌至去年9月末的低点,继续下跌需要更多利空因素的刺激。而一旦南美天气出现问题,豆粕向上运行的可能性很大。

国内豆油商业库存下降至96万吨,主要得益于近期成交情况有所好转。但随着进口大豆的陆续到港,预计国内豆油库存仍有可能回升。但近期豆油进口亏损达到了1100元/吨,处于历史区间的较高水平,这又在一定程度上支撑豆油价格。国际原油走势依然是跌跌不休,因此目前豆油多空基本面纠结,难以走出趋势行情。

产区大豆价格暂稳,农户售粮进度低于往年,产地目前仍处于购销两不旺的境地,多数贸易商忙于收临储玉米而无暇收大豆。豆一1505合约前期连续大涨,与基本面关联不大,资金炒作为主。前期1501合约的炒作点主要在于豆一市场缺乏有效仓单供给,导致近月出现一波反弹行情。1505合约为时尚早,在取消收储的大背景下,继续上涨难度较大

