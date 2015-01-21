全球基金经理不惧市场动荡增加投资仓位

北京时间1月21日凌晨消息，最新的调查表明，全球投资者的风险偏好有所恢复，尽管油价持续疲软，企业盈利及全球经济增长也依然令人担忧，但是投资者人仍将更多的现金投入市场。

根据美银美林发布的最新基金经理调查报告显示，基金经理人的现金头寸处于六个月来的最低水平，更多的投资者将资金投入了美国股市和房地产市场。接受调查的219家基金旗下管理的资产总额为6300亿美元。

调查结果显示，投资者的隔夜现金头寸已经从12月份的28%下降至17%。投资组合中的平均现金持仓量也下降到六个月来的最低水平，从此前一个月的5%下降至4.5%。

“尽管投资者对全球经济增长和企业盈利情况的预测更为悲观，但是全球投资者仍将手中更多的现金投入市场。”美银美林全球研究公司首席投资策略迈克尔?哈奈特表示，他还补充说：“投资者的风险偏好已经有所恢复。”

美银美林表示，石油价格暴跌意味着投资者已经降低了他们对通胀和利润状况——不是增长预期——的期望，但投资者仍看好美元。股市和消费类资产的长期走势。

基金经理们也已经开始看到石油和能源股的价值，但他们认为现在采取行动还为时尚早。接受调查的投资者中大约有45％的人认为油价被低估，这一比例高于12月份时调查的36％，为近6年来的最高水平。

与此同时，有30％的人认为能源股是最被低估的资产，这一比例高于此前一个月调查时的21%。

哈奈特表示：“较低的油价和对政策刺激的期盼维持着市场对全球经济增长的预期和投资者的信心。”

有关在央行采取政策行动方面，投资者对欧洲央行（ECB）采取刺激政策的期望最高，本次调查中有72%的基金经理人预测欧洲央行将会在2015年第一季度开始量化宽松政策。

欧洲央行行长德拉吉预计将会在周日举行的一息会议上宣布采购政府债券的计划，并开始在欧元区采取措施抗击通缩。

该调查还显示，投资者们认为美联储最有可能在今年第三季度开始加息。这与此前的调查有所变化，在此前一个月的调查中，投资者预期美联储将会在第二季度开始加息。

