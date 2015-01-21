中国经济将永远告别“七”时代？

北京时间1月20日晚间消息，据CNBC，经济学家称，中国今年经济增速将降至7%以下。周二数据显示，2014年中国GDP增速为24年最低，仅为7.4%，中国以信贷推动、投资为导向的增长模式正在耗尽增长动力。 IHS Global Insight首席经济学家杰克森称：“中国面临的挑战不小于一年前。”他指出房地产市场降温、工业产能过剩、高债务水平，是经济面临的持续逆风。

IHS预计中国2015年经济增长速度降至6.5%，远低于预计将于3月宣布的7%的官方目标，因为相对于经济刺激，政府更看重经济改革。

在周二中国官方的经济增长数据公布前，IMF[微博]认为中国经济将在2015年增长6.8%，在2016年增长6.3%。

2015年头号经济拖累：房地产

经济学家预计，2015年上半年头号经济拖累将是房地产行业。房地产是经济重要支柱，占到GDP的15%左右，直接影响到从钢铁到建造的数十个其他行业。

OCBC银行经济学家Tommy Xie称：“因为房地产投资放缓，中国将面临下行压力。”他预计中国上半年经济增速跌破7% 。

RBS大中华区首席经济学家Louis Kuijs称，尽管大宗商品价格下跌应支撑该行业利润率，考虑到需求乏力的前景以及数个行业产能过剩，他不认为“2015年企业投资势头会显著改善”。

挽救增长

汇丰首席经济学家Qu Hongbin称，在全球经济复苏不确定、房地产市场疲弱的情况下，提振国内需求、维持增长，需要更激进的宽松措施。

他预计，2015年中国央行[微博]将降息50个基点，将准150个基点。

但经济学家称，对大规模刺激的预计不要过高。

Kuijs称：“我们预计政策支持将是适度扩张的财政政策和宽松货币政策，但我们仍认为政策制定者不愿实施主要的、高调的措施措施，这将符合中国强调的‘新常态’，与当前的刺激特征保持一致。”

