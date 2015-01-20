世界1%的富人如何飞去达沃斯？

本周，抬头仰望瑞士上空，你会发现私人飞机让整个天空变得喧嚣。

全球亿万富翁和政府领导人选择乘坐最时髦的交通工具——私人飞机——出席本届冬季达沃斯论坛年会。

据德国数据研究与咨询公司WINGX Advance发布的数据，本周约有1700架私人飞机降落在瑞士机场，较比往年多出两倍。

私人飞机公司已提醒客户提前做好计划，确保可以顺利降落和起飞，而且还要安排好停放地点，否则迎接他们的将会是一场噩梦。

在线私人飞机预订公司PrivateFly的首席执行官Adam Twidell指出，因为去年非常忙，所以私人飞机客户知道应该提前预订。数据显示，PrivateFly已经帮助出席达沃斯论坛年会的客户成功预订了20架私人飞机。

苏黎世机场，是负责接待达沃斯与会者私人飞机的主要机场。近三分之二乘坐私人飞机的与会者选择在该机场降落或起飞。苏黎世机场发言人声称，本届年会期间空中交通活动会飙升近10%。据报道，该机场已经为出席达沃斯的土豪们预留了大约60个停机位，但是显然不够。所有的停机位均已被提前预订。

为配合需要，瑞士武装部队首次面向私人飞机乘客开放本多夫军用机场。届时，一些世界领导人很可能会将私人飞机停放在该机场。

其他可以考虑的机场还包括圣加伦-阿尔滕莱茵机场和恩加丁机场。不过，业内人士透露，两个机场经常因天气原因关闭。

达沃斯论坛年会召开期间，直升机需求也会直线上升。

从平均值来看，瑞士机场每天接待5架直升机。然而，在去年达沃斯论坛年会期间，该机场在一天内曾接待54架直升机，短短几天内接待近200架直升机。这些直升机总共载有500位乘客。

私人飞机公司NetJets预计，本周，该公司将因达沃斯论坛动用80架私人飞机，同比增长4%。另外一家私人飞机公司VistaJet预计，前往达沃斯的订单将同比翻番，至20架左右。

VistaJet的收费标准是，每架飞机每小时收费10000至15000美元。

