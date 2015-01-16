安倍经济学利好大企业，日本去年无上市公司破产

周五(1月16日)(Teikoku Data Bank)2014年数据显示，2014年没有任何一家在日本上市的企业破产，为过去24年来首见，显示日本首相安倍晋三用于刺激经济的努力，即“安倍经济学”在资本市场中已对大型企业发挥了积极作用。

为使日本经济摆脱20年通缩泥潭的货币刺激政策，2013年日本央行(Bank of Japan)实行大规模经济刺激计划，以每年向市场注入60-70万亿日元的速度增加货币基础。10月日本央行扩大货币刺激力度，目前努力似乎显现成效。而这也是安倍经济学的“三支箭”中的第一支，

帝国征信公司分析师Takuya Ishida表示，大举量化宽松扩大了货币基础，并鼓励各银行扩大对小型处于困境的上市公司加大贷款力度。

日本各银行剩余资金充沛。整体来看，各银行坐拥11万亿日元短期资产，或者是巴克莱银行(Barclays)分析师Tamura Shinichi称之的“等待的资金”，即各银行需找投放处的剩余资金。

此外，三菱UFJ研究和咨询公司(Mitsubishi UFJ Research and Consulting)首席经济学家小林真一郎(Shinichiro Kobayashi)表示，日本政府继续支持2008年实施的法律，该法律指导各银行向要求的中小型企业滚动延续贷款。

尽管该法律于2013年3月到期，不过日本金融厅(Financial Services Agency)要求各银行不能突然召回贷款。

小林真一郎称，对银行来说，这些贷款利润不是特别高，不过它们不能违背管理者。只要借贷者不破产的或，它们就能从中获得一定收益。这种机制使很多疲软的“僵尸”企业生存。使用这种机制的企业数量持续增长，2014财年由2009财年的375905家增加至逾500万家。

因此，2014年在在日本上市的3469家企业中没有一家破产，为1990年首见。不过帝国征信公司数据显示，日本上市企业在所有日本登记的企业中的占比不到1%。而在“安倍经济学”之下收益最大的也就是这些大企业，如果把调查对象换成中小企业，调查结果则会大相径庭

