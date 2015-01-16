黄金交易中心逐渐移至亚洲

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世界黄金协会首席执行官施安霂昨日表示，未来黄金市场的趋势将以实体为导向，随着西金东移的现象不断延续，在亚洲地区主要的黄金交易枢纽的扩张将会进一步促进该地区市场的价格发现、流动性、透明度以及效率。中国作为占据全球体量30%的黄金大国，也将借此在世界黄金市场中扮演愈加重要的角色。
2014年9月18日，上海黄金交易所“黄金国际板”正式启动，揭开了中国黄金市场的国际化序幕。黄金国际板的推出使国际投资者可以参与上海黄金交易所的交易、交割、租赁、仓储、托管和转口业务，从而真正实现了中国与全球黄金市场的联动。
昨日，上海黄金交易所与世界黄金协会在上海正式签署了《全面战略合作计划谅解备忘录》。上海黄金交易所是全球最大的实物黄金交易所。该备忘录的签署标志着双方将强强联手，通力合作，以中国黄金市场的国际化为契机，借力上海自贸区开展市场拓展，为区域乃至全球的行业人员及投资者提供相关的产品与服务，切实推动全球黄金市场的发展。
2014年9月18日，上海黄金交易所“黄金国际板”正式启动，揭开了中国黄金市场的国际化序幕。黄金国际板的推出使国际投资者可以参与上海黄金交易所的交易、交割、租赁、仓储、托管和转口业务，从而真正实现了中国与全球黄金市场的联动。