黄金交易中心逐渐移至亚洲

昨日，上海黄金交易所与世界黄金协会在上海正式签署了《全面战略合作计划谅解备忘录》。上海黄金交易所是全球最大的实物黄金交易所。该备忘录的签署标志着双方将强强联手，通力合作，以中国黄金市场的国际化为契机，借力上海自贸区开展市场拓展，为区域乃至全球的行业人员及投资者提供相关的产品与服务，切实推动全球黄金市场的发展。

2014年9月18日，上海黄金交易所“黄金国际板”正式启动，揭开了中国黄金市场的国际化序幕。黄金国际板的推出使国际投资者可以参与上海黄金交易所的交易、交割、租赁、仓储、托管和转口业务，从而真正实现了中国与全球黄金市场的联动。

