中国的苹果”小米公司的全球雄心

因与苹果的设计极为相似，小米又称“中国的苹果”。小米产品目前主要在亚洲市场销售，有很多人控诉小米公然抄袭苹果，但小米公司驳斥了这一说法，仍努力扩展全球市场。

分析人士预测，小米产品进入西方市场可能会碰到一些法律问题。Ovum公司的高级分析师Ronan de Renesse说，“爱立信公司因小米专利侵权问题目前暂时阻止小米产品在印度销售，而苹果已经公开起诉小米抄袭其设计。”然而，随着小米本周预备发布新产品，人们将小米与苹果的对比，对小米来说将会成为夸赞。

尽管在西方不出名，但小米目前已经跃居全球智能手机市场第三。截至2014年12月，2010年才创建的小米公司已经估价450亿美元(约合人民币2788亿元)，成为世界最具价值的新兴科技公司。2014年米4发布后，小米总裁雷军称米4在24小时内销售量过百万。除此，小米还聘请原谷歌高管雨果•巴拉来助阵。

小米产品成本相对较低，通常比同类产品价格低近一半，公司采用薄利多销战略，主要通过网上销售，这样便能降低成本。尽管很多人说小米轻薄，但也有一些批评人士称赞小米的一些特点，

2014年，小米称销量超过预定目标6000万台，远远超过2013年的2000万台。在一次接受《纽约时报》采访中，雷军否认小米是廉价货的备选，“我们不仅仅是一家制造价廉手机的中国公司，我们将会称为世界500强之一。”

De Renesse称，“小米代表着亚洲国家新一代智能手机公司，小米采用网络销售方式，使得公司能集中于产品分销和供应，因此没有滞销产品。”

他补充道，小米的成功也归功于客户体验方面的优质服务，公司能充分考虑到顾客反馈信息，不断进行软件更新，提供令顾客满意的服务，这些都有助小米的品牌塑造，巩固在中国的核心市场，是赢得并保持客户信赖的关键。

除中国大陆市场，小米在台湾和香港地区、新加坡、马来西亚、菲律宾、印度、印尼都有销售。2013年9月，雷军在接受BBC采访时称，小米在一至两年内将进入西方市场。

有人猜测，小米将借助本周发布新产品的契机进入美国市场，小米聘请雨果•巴拉也是为了能让人们像谈及小米产品时能像谷歌和苹果一样，提高小米的知名度。

De Renesse 谈到，“小米进行全球扩张会遇到很多障碍，例如小米如果想在英国发行就必须与欧洲的运营商进行合作，软件和服务也必须适应不不同国家的语言和习惯才能获得成功。”

