15日国内金银商品收跌

15日，国内黄金，白银的期货，现货商品收跌。

数据显示，上海期货交易所黄金期货交易最为活跃的2015年6月份交割合约夜间交易小幅低开，报每克248元；开盘后震荡走高，涨至当日最高点每克250．1元；但15日早盘开盘后大幅跳水，并跌至当日最低点每克246．35元；15日日间盘窄幅震荡运行，最终报收于每克246．75元，较前一交易日结算价下跌1．75元，跌幅0．7％。

其余非活跃合约近全线收跌。当日，黄金期货共有5个合约成交，共成交288196手，成交额715．64亿元。

白银期货主力合约收于每公斤3573元，较前一交易日结算价下跌54元，跌幅1．49％。当日白银期货共成交255．3万手，成交额1380．3亿元。

现货黄金亦以收跌为主。数据显示，上海黄金交易所黄金Ａｕ99．95收盘于每克245．14元，下跌1．01元，共成交2680公斤；黄金Ａｕ99．99收盘于每克245．01元，下跌2．69元，共成交32999．96公斤；黄金Ａｕ100ｇ收盘于每克245．54元，下跌0．21元，共成交32．2公斤；黄金Ａｕ（Ｔ＋Ｄ）收盘于每克245．18元，下跌1．05元，共成交46388公斤；Ｐｔ9995收盘于每克259．8元，下跌0．51元，共成交144公斤；ｉＡｕ9999收盘于每克244．4元，下跌0．74元，共成交3900．6公斤。

现货白银方面，Ａｇ（Ｔ＋Ｄ）递延交易品种收盘于每公斤3527元，下跌36元，共成交395．31万公斤。现货市场上，上海华通铂银市场1号白银现货每公斤定盘价3530元，2号白银现货每公斤定盘价3525元，3号白银现货每公斤定盘价3500元，较前一交易日结算价下跌25元。

