油价又回到熟悉的节奏！周四冲高回落再大跌4.6%

北京时间1月16日凌晨消息，周四，瑞士央行意外宣布取消对瑞士法郎汇率的限制，油价一度大涨突破每桶50美元关口，但是美元汇率随后再度转强，油价也承压恢复下跌走势，此外，能源市场参与者们也再度关注石油输出国组织对市场需求的判断，主力原油合约报价场内交易中收跌在每桶46.25美元，全天振幅逼近10%。

纽约商品交易所2月主力原油合约周四跌2.23美元，收于每桶46.25美元，跌幅是4.6%。该合约周三时候大涨5.6%，收于2009年4月20日以来最高收盘价，是2012年6月29日以来的最大单日百分比涨幅；合约报价周四早些时候曾有每桶51.27美元的高位，但是最终回到了接近六年以来的低位。

作为全球基准的洲际交易所伦敦布伦特原油2月合约周四下跌1.02美元，收于每桶47.67美元，跌幅是2.1%。

石油输出国组织周四发布月度报告称，预期全球市场对这个垄断组织所提供石油的需求会在2015年跌至平均每天2880万桶，相比最初的预期要少每天10万桶，比2014年的水平降低每天30万桶。

报告也说，由于油价的持续下跌，全球原油需求实际上会有小幅的增长。

瑞士央行在周四早些时候宣布，取消1欧元兑换1.20瑞士法郎的汇率限制。这一汇率底限在三年半之前被确定，旨在保护瑞士不受到欧元区债务危机的打击，防止瑞士法郎的过度升值。

美元兑瑞士法郎汇率随后大跌超过15%；欧元兑美元汇率则是大跌超过1.4%。虽然市场的极端波动造成传统的避险资产日元受到追捧，兑美元汇率上涨近1%，至1美元兑换116.3490日元，不过追踪一揽子六种主要货币的美元指数还是有接近0.3%的涨幅，至92.32点。

相对强势的美元使得以美元定价的大宗商品期货合约的持有和交易成本提高，对包括原油在内的期货合约的投资吸引力以及价格都有压力。

此外，印度央行也在周四有意外的决策公告，将基准利率降低25个基点至7.75%，是接近两年以来首次降息。

Futures Price集团的高级能源分析师菲利-弗林（Phil Flynn）说，两家央行的行动都凸显了各国央行采取一些措施刺激经济增长的决心，而这都会增加市场对于原油的需求。

菲利-弗林在报告中写道，央行的决定意味着官员们可能“准备好采取戏剧性的行动来刺激经济增长。我们的期望是，压力利率以及这些措施会刺激经济增长，以及对于原油的需求。”

菲利-弗林还认为，全球央行的决定使得欧洲央行有了更大的压力来扩大资产采购项目的适用范围至欧元区政府债券，也就是所谓的全面量化宽松。

其他能源产品方面，2月配方汽油合约报价周四跌5.13美分，收于每加仑1.2994美元；2月馏分燃料油合约同期跌3.19美分，收于每加仑1.6233美元。

2月天然气合约周四跌7.5美分，收于每百万英制热量单位3.158美元。

