马航大股东投资阿里巴巴获利10亿美元

北京时间1月15日消息，据《金融时报》报道，通过在阿里巴巴(Alibaba)上市前对这家中国电子[0.00%]商务集团的投资，马来西亚主权财富基金国库控股(Khazanah)获得了逾10亿美元的回报。马来西亚国库控股公司持有Malaysian Airline System 69.4%的股份，后者旗下拥有马来西亚航空品牌。

国库控股是在汇报其2014年财务状况时披露这一情况的。与此同时，该基金还表示将加大对美国高科技产业的投资。此前，该基金曾于2013年在旧金山设立办事处。周三，国库控股表示，在去年阿里巴巴IPO之前逾两年的时期内，该基金分两批向阿里巴巴投资了总计4亿美元，占其股份的0.4%。在后者上市之后，该基金卖出了部分股份，并保留了不明数量的股份，从而获得逾10亿美元盈利。国库控股的董事总经理阿兹曼•穆赫塔尔(Azman Mokhtar)表示：“我们仍然相信该股票存在上涨空间。”在马来西亚语中，国库控股的名称“Khazanah”是“财富”的意思。马来西亚邻国新加坡的国家投资公司淡马锡(Temasek)也持有阿里巴巴不明数量的股份。该公司并未披露在阿里巴巴的任何进一步交易。此外，中投公司(China Investment Corporation)也是阿里巴巴的早期投资者之一。国库控股表示，去年其证券和现金组合的估值攀升了7.4%，达到1450亿令吉（合400亿美元）。其中，回报最好的是对马来西亚电信集团亚通(Axiata)和电力集团国家能源有限公司(Tenaga Nasional)的投资。而回报最差的投资之一则是对马来西亚航空公司(Malaysia Airlines)的投资。去年，该公司接连遭遇两起悲剧，损失两架飞机。其中一架神秘消失在印度洋南部，另一架则在乌克兰上空被击落。

去年8月，国库控股为这家饱受打击的航空公司启动了一项大规模援助计划。目前，该航空公司已经从当地股市摘牌，并将在今后三年获得国库控股60亿令吉的投资，以便在2017年以前恢复盈利。



阿兹曼表示，最近几周马航500名管理人员一直在按计划接受面谈。根据这项计划，这些管理人员被要求重新申请上岗，此举预计会扩展到马航全部1.95万员工。该计划的最终目的是要裁员6000人，以便节约成本。



他说，这一重组进程正在“按计划如期”举行。此外，除了中国以外，马航的机票销售已经恢复到去年3月MH370航班失联以前的水平。去年3月这架波音飞机失联时，正在从吉隆坡飞往北京的途中，机上239人主要由中国乘客组成。