铜价创5年新低 大宗商品指数创下12年新低

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因欧元区、日本和部分主要新兴市场国家成长前景令人失望，而全球最大铜消费国中国需求持续疲软，国际铜价跌至5年新低。沪铜昨日早盘快速跌停。在原油一路走低带动下，多数商品价格近期跌幅相当可观，部分品种甚至已跌破2008年金融危机低点。
1月14日全球铜市场掀起腥风血雨，沪铜主力合约1503开盘不足半小时后即跌停，伦铜从1月13日开始断崖式下跌，短短两天即跌破6000美元关口，昨日暴跌超8%，创2011年9月来最大跌幅，刷新2009年7月以来新低。收盘，沪铜主力1503合约下跌2170元至41190元/吨，跌幅为5%。主力合约当日减仓5862手至31万手，成交量维持较高水平。现货方面，长江现货价报41700-41780元/吨，较前日亦大幅下跌。
大宗商品昨日在铜的带领下几乎全线遭受重创，彭博大宗商品指数创下十二年新低，铜价则创下近六年来最大单日跌幅。
大宗商品价格下跌主要由于供给过剩，而全球经济却在放缓。周二，世界银行刚刚下调了全球经济增速展望，主要受欧洲和中国的拖累。世界银行下调今明两年全球成长预估，预计今年全球经济成长3%，低于6月时预估的成长3.4%。明年全球国内生产总值增幅为3.3%，6月时预估的增幅为3.5%，2017年增速降至3.2%。该行称，美英两国成长前景强劲，但全球经济仅靠美国这一个引擎独撑，未来难以高速前行。
高盛昨日称，预期中国的需求持续疲弱，铜价下行风险严重，预计12个月铜价目标为6000美元/吨。今年一季度中LME、上海期货交易所的库存也将不断上升，对近期铜价形成压力。
国泰君安期货认为，铜价暴跌的主要原因是受到国内消费不足、市场阶段性过剩拖累。从相关商品的走势来看，去年铁矿石、原油等大宗原材料都经历过腰斩的跌幅，全球商品的成本大幅下移，铜价也面临回归价值的风险。
“目前制约铜价的因素仍是供应过剩问题，同时美元走强在一定程度上加深了这种跌势。供应层面，虽然目前铜价已令全球约有10%矿山企业亏损，但仍未有明显减产迹象。据路透消息，铜价平均成本约在5500-5600美元，如果现货铜跌破这一线，则全球约有一半企业将亏损，则减产意愿或加强，因此铜仍有一定下跌空间，但相对前期或有限。”东证期货分析师郭华指出。
数据显示，去年12月份安泰科主要跟踪的10家阴极铜生产企业累计生产阴极铜49.13万吨，约占全国产量的70%以上，比上年同期增长23.42%。2014年12月份我国未锻轧铜及铜材进口量为42万吨，1-12月为483万吨，同比增加7.4%。下游需求方面，上海有色网对国内电线电缆企业开工率调研显示12 月79.09%的开工率，同比大幅下降6.35%，环比亦下降3.89%。国内铜材产量同呈下降趋势，需求疲弱情况加剧供需失衡矛盾。
华联期货有色金属研究员孙晓琴表示，原油暴跌、希腊退欧、年底降至消费日趋清淡以及大幅下跌后恐慌情绪的利空叠加共振是铜价下跌的主要因素。后期来看，考虑到铜仍处于供需弱平衡的状态，加上市场一直认为国储局在低价买入铜，以及铜市低库存高升水的格局未变，对铜价下跌空间不应过分悲观，关注40000附近能否得到支撑。对应到操作上，考虑到大幅下跌后技术性反弹随时会出现，建议空单可止盈部分，余下仓位做好止盈，场外资金不宜过分追空。
上期所盘后持仓报告显示，昨日沪铜前20名多头期货公司席位合计增持多单6002手至21.3万手，前20名空头增持空单4033手至17.3万手。
1月14日全球铜市场掀起腥风血雨，沪铜主力合约1503开盘不足半小时后即跌停，伦铜从1月13日开始断崖式下跌，短短两天即跌破6000美元关口，昨日暴跌超8%，创2011年9月来最大跌幅，刷新2009年7月以来新低。收盘，沪铜主力1503合约下跌2170元至41190元/吨，跌幅为5%。主力合约当日减仓5862手至31万手，成交量维持较高水平。现货方面，长江现货价报41700-41780元/吨，较前日亦大幅下跌。
大宗商品昨日在铜的带领下几乎全线遭受重创，彭博大宗商品指数创下十二年新低，铜价则创下近六年来最大单日跌幅。
大宗商品价格下跌主要由于供给过剩，而全球经济却在放缓。周二，世界银行刚刚下调了全球经济增速展望，主要受欧洲和中国的拖累。世界银行下调今明两年全球成长预估，预计今年全球经济成长3%，低于6月时预估的成长3.4%。明年全球国内生产总值增幅为3.3%，6月时预估的增幅为3.5%，2017年增速降至3.2%。该行称，美英两国成长前景强劲，但全球经济仅靠美国这一个引擎独撑，未来难以高速前行。
高盛昨日称，预期中国的需求持续疲弱，铜价下行风险严重，预计12个月铜价目标为6000美元/吨。今年一季度中LME、上海期货交易所的库存也将不断上升，对近期铜价形成压力。
国泰君安期货认为，铜价暴跌的主要原因是受到国内消费不足、市场阶段性过剩拖累。从相关商品的走势来看，去年铁矿石、原油等大宗原材料都经历过腰斩的跌幅，全球商品的成本大幅下移，铜价也面临回归价值的风险。
“目前制约铜价的因素仍是供应过剩问题，同时美元走强在一定程度上加深了这种跌势。供应层面，虽然目前铜价已令全球约有10%矿山企业亏损，但仍未有明显减产迹象。据路透消息，铜价平均成本约在5500-5600美元，如果现货铜跌破这一线，则全球约有一半企业将亏损，则减产意愿或加强，因此铜仍有一定下跌空间，但相对前期或有限。”东证期货分析师郭华指出。
数据显示，去年12月份安泰科主要跟踪的10家阴极铜生产企业累计生产阴极铜49.13万吨，约占全国产量的70%以上，比上年同期增长23.42%。2014年12月份我国未锻轧铜及铜材进口量为42万吨，1-12月为483万吨，同比增加7.4%。下游需求方面，上海有色网对国内电线电缆企业开工率调研显示12 月79.09%的开工率，同比大幅下降6.35%，环比亦下降3.89%。国内铜材产量同呈下降趋势，需求疲弱情况加剧供需失衡矛盾。
华联期货有色金属研究员孙晓琴表示，原油暴跌、希腊退欧、年底降至消费日趋清淡以及大幅下跌后恐慌情绪的利空叠加共振是铜价下跌的主要因素。后期来看，考虑到铜仍处于供需弱平衡的状态，加上市场一直认为国储局在低价买入铜，以及铜市低库存高升水的格局未变，对铜价下跌空间不应过分悲观，关注40000附近能否得到支撑。对应到操作上，考虑到大幅下跌后技术性反弹随时会出现，建议空单可止盈部分，余下仓位做好止盈，场外资金不宜过分追空。
上期所盘后持仓报告显示，昨日沪铜前20名多头期货公司席位合计增持多单6002手至21.3万手，前20名空头增持空单4033手至17.3万手。