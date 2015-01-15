墨西哥项目重启 积极关注中国铁建

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墨西哥高铁项目重启招标，中铁建再次投标。根据路透社消息，中铁建再次投标墨西哥高铁项目，价值约为37.5 亿交元，中标机会仍大。公司表示对中标有信心。墨西哥周三公布铁路项目的竞标条件，该项目将把墨西哥城与工业城市克雷塔罗连接起来，为墨西哥核心基建投资项目之一。
推荐中国铁建1186。铁路基建股票将长期受惠“一带一路”国家战略支持。“一带一路”首先将加强沿线国家的互联互通，铁路基建股首先获益。中国已宣布设立400亿美元的丝路基金，提供基建项目的资金支持。国家层面致力通过外交手段等推进中国高铁走向海外市场，中国铁路由于营运经验丰富，性价比高，在国际市场上具备竞争力。中国铁路当前时点虽然铁路“十三五”规划尚未出台，但根据目前发改委已经批复的重点铁路项目及已经规划的城轨项目、已开工项目的跟踪情况，2015年及“十三五”期间，中国铁路投资将维持在年均6000亿元以上，铁路基建公司的高景气度将延续。我们认为公司受惠国策，未来业绩确定性大，目前股价仍有上升空间，推荐给投资者。
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