油价走低拖累多国经济 担忧历史性大跌重演

1月15日 根据综合报道，随着中东以外产油国石油产量的大幅上升，全球能源市场明显供大于求，导致当前世界油价一跌再跌。包括美国和俄罗斯在内的几个产油大国亦受此拖累，全国或主要能源产区的经济发展速度明显放缓。有外媒担忧，此次或将重演上世纪80年代油价大跌的剧情、要用相当长的时间才能得以恢复。

油价一跌再跌 历史性低谷恐将重演



受全球多个地区需求疲弱的影响，全球原油价格在连续下跌了七周后，近日继续下跌。国际油价本月13日更是下跌至六年低位，美国WTI跌破每桶45美元，布伦特跌破每桶46美元。



世界银行在最新发布的《全球经济前景》报告中认为，供应过剩的影响超过了需求的大幅下降。新技术使得美国原油产量增加，美国新增产量甚至比伊朗和叙利亚减少的产量还多。与此同时，欧洲继续不时显露出衰退迹象。



鉴于油价已经跌破每桶50美元，一些分析师预计可能进一步下探40美元。沙特阿拉伯石油大臣表示，即使油价跌至每桶20美元，石油输出国组织(OPEC，欧佩克)也不会减产。



报告指出，今年油价极有可能维持目前态势，明年可能也是如此。有两种趋势将对油价产生下行压力。其一是市场对全球经济复苏能力和增长乏力的担忧不会很快消失。预计欧洲未来几年的增长势头都将疲弱。其二是市场知道，即使部分石油供应暂时关闭，其中的多数供应也会随时卷土重来。



美国《华尔街日报》日前撰文指出，2015年的原油市场有如30年前的故事以一种惊人的方式重演。从1985年11月到1986年3月，原油价格大跌67%。从2014年6月到今天，原油价格跌了57%，而且可能进一步走低。



该报指出，油价在上世纪80年代大跌之后，用了近20年的时间才回升到大跌前水平，然后就保持在这一水平。美国能源业界高管如今都在思考这个问题：这一次还要这么长时间吗？



油价走低拖累多国经济 美俄等国中招

美联储14日公布的最新区域经济状况调查报告(即“黄皮书”)显示，美国经济在2014年末持续扩张，招聘和消费者支出皆有所增长，但能源生产地区的经济则受油价下滑拖累而出现减缓迹象。



这份14日发布的报告就油价下跌对能源生产地区的影响表达出些许担忧。整体而言，上述地区对能源产品与服务的需求有所减缓。堪萨斯城辖区汇报原油钻探活动下降，但当地天然气井数量增加。



据达拉斯辖区汇报，油田服务需求亦遂油价下跌而有所下滑，大多集中在西德克萨斯盆地地区和其他一些地区，且2015年上半年的展望仍面临非常大的不确定性，应比之前疲弱许多。



一直以来严重依赖能源出口的俄罗斯情况更是不容乐观。俄罗斯央行在2015-2017年货币信贷政策基本方向新修订草案中承认，石油价格持续下跌和资本外逃加剧或对俄经济构成威胁。俄央行2014年末将关键利率上调至17%，以缓解卢布的压力，此次加息几乎冻结了银行业的活动，但仍不足以抵消全球油价下跌所带来的影响。



最近，俄总统普京会见了委内瑞拉总统马杜罗，商讨油价等问题。由于石油是俄罗斯和委内瑞拉两国经济的支柱，而当前的油价已经触及近六年来的最低水准，这对于食品、汽车和其他商品主要依赖进口的两国而言，其影响显然不言而喻。



世界银行发布的《全球经济展望》报告称，因主要出口产品原油的价格暴跌以及美欧的经济制裁，俄罗斯预计将出现2.9%的负增长。与俄罗斯经济联系密切的欧元区将持续低增长，预计2015年和2016年的经济增长率分别为1.1%和1.6%。报告警告称：“存在长期陷入经济低迷和通货紧缩的担忧。”



有喜有忧 各方着手应对



据美国《华尔街日报》报道，俄罗斯财政部长西卢安诺夫14日称，俄财政部今年将动用储备资金来稳定受创的卢布，防止其进一步贬值。西卢安诺夫表示，面对低迷的油价、有关油价不会大幅下跌的预期以及被低估的卢布，行使动用储备资金的权利有较高的经济效率。



他还指出，俄罗斯财政部有权从储备资金中拿出最多5000亿卢布(合76.5亿美元)。该储备资金总额接近5万亿卢布，是俄罗斯多年来利用高油价积累所得，并以硬货币保存。俄罗斯财政部随后将用这些美元买进卢布，并将这些卢布存在银行。



俄财政部认为，由于将在低价买进卢布，这一行动将带来收入，预计卢布未来将与油价一同回升。西卢安诺夫称，当前的高利率也对这一行动的可行性构成支撑。



美国主要石油生产商康菲石油公司表示，只要油价在每桶40美元以上，该公司在美国的页岩油井就可盈利。近年来，维持页岩油井盈利所需的最低油价一直在下降。康菲石油公司称，效率的提高、技术的改进以及对岩层认识的增强，这些因素帮助该公司降低了成本。



另一方面，部分全球最大的石油贸易商最近几天则忙着预订超大油轮，在海上至少存放2500万桶的原油，以期趁着油价崩跌之际买进，等待日后大赚一笔。过去一周，包括能源巨擘壳牌在内的多家贸易公司均已开始预定储油油轮。



对于外界关注的油价何时反弹的问题，美国华尔街分析人士认为，应该不会很快。据多家华尔街投行预测，油价在未来几个月兴许会跌至每桶40美元。不过，原油产量可能会在下半年开始减少，价格到时候也会开始反弹。毕竟在石油发展史中，起起落落总是反复上演。



