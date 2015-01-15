今明黄金白银价格几番峰回路转有大变化

1月15日，由于财经日历数据的影响打乱了一波行情原有的走势，这样的例子可谓是数不胜数，昨日由于美国公布的零售业数据不佳，导致美元出现了“滑铁卢式”的下跌，引发金银多头上演了回马枪的大戏，而随后美元收复了大部分的失地，黄金(1231.30, -3.20, -0.26%)白银(16.85, -0.14, -0.82%)应声回落，黄金日线图再度收取了一根上影线很长的阴线。





周三疲软的零售销售数据打压美元指数大幅下挫，这给投资者打了预防针，美国经济数据的好坏对市场走势也相当重要。



美国方面在纽约时段将会公布一系列重要的经济数据，这些财经日历经济数据将会为晚间市场的走势指引方向。如果数据总体疲软，那么将施压美指，黄金的价格或趁势攻占1240。



白银价格走出震荡行情

现货白银昨天先跌后张，走出震荡行情。目前白银价格在冲击到3400区间压力位后，市场没有走出持续反弹的行情，昨天先行调整，在底部支撑线3250区间获得支撑开始反弹。



目前来看，白银价格整体的格局依然处于多头反攻趋势，但是在持续反弹后，在重要的3400区间压力位面前，市场短期面临压力，下方关键的支撑位在3250区间，该区间如果一旦下行破位，市场将会迎来空头打压行情，下探考验3200区间的支撑位，该区间不破，市场依然有望继续反弹冲击3385区间的压力位。



一旦突破，今日天通银价格将会上行考验3460区间。短期市场在3370区间压力明显，该区间日内不突破，短期白银价格有望维持震荡走势。



今日银价下跌到3270区间，多单参与，止损40个点，严格止损，止盈目标：3320-3340。



现货白银反弹到3360区间，空单参与，止损40个点，严格止损，止盈目标：3290-3270。



黄金价格开始震荡整理

现货黄金短期开始震荡整理。市场在冲击上方1240区间的压力位无果的形势下，开始选择高位震荡整理。



目前黄金价格整体的格局依然处于多头占优的格局，但是在关键的中期压力位1240区间市场存在强劲的压力，该区间不能始终摆脱的话，市场不排除下行探底。



黄金价格下方短期1225区间支撑明显，该区间一旦下行破位，市场将会走出发力下行的格局，该区间不被下行击破，黄金价格将会继续维持震荡整理走势不变。



今日黄金价格下探至1226区间多单参与，止损5金，严格止损，止盈目标：1235-1238。