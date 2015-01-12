阿里巴巴将投资5.5亿美元 入股印度在线支付公司--消息

阿里巴巴的这项投资料将于本月底公布。这将是该公司对印度快速增长的在线业务领域首次进行大规模投资。

消息人士称，根据交易条款，阿里巴巴及支付宝在投资后将持有One97的30%-40%股权。

One97拥有一家电子商务平台Paytm，消费者可以通过移动应用接入。

一位消息人士告诉路透，One97将向阿里巴巴及支付宝发行新股，这将导致包括公司创始人Vijay Shekhar Sharma在内的现有股东的股权被稀释。

根据One97网站，该公司其他投资者包括SAIF Partners、Intel

Capital和SAP Ventures。Paytm的注册用户超过2,000万个。

一位消息人士称，投资将用于扩张Paytm服务，目标是主导印度的在线支付业务领域。该领域未来数年料发展迅速。

由于交易磋商是保密的，消息人士拒绝具名。One97一位发言人表示，该公司正在融资阶段，交易一旦完成，就将发布声明。

包括日本的软银和新加坡淡马锡控股[TEM.UL]在内的外国投资者已向印度电子商务企业投资了数百亿美元。

印度拥有全球第三大网络用户群体，但电子商务仍相对不发达。

1月11日 - 直接涉足交易的消息人士表示，全球最大电子商务企业中国的阿里巴巴集团及旗下支付宝，正就入股印度在线支付公司One97 Communications进行深入磋商。该印度企业拥有一个在线支付平台，阿里巴巴将投资约5.5亿美元。



