原油价格低迷但全球原油需求处历史最高水平

2014年第三季度全球的原油需求比去年同期高出60万桶/天，并且为历史最高水平。在2013年第三季度，全球的原油需求为9250万桶/天，2014年三季度为9310万桶/天。

2013年第一季度时，全球的原油需求仅为9060万桶/天，到2014年第一季度增加了100万桶/天至9160万桶/天，到第三季度则到了9310万桶/天，由此可见，需求是在增加的。

回顾此前的数据，在2008年原油价格从148美元/桶大跌到30美元/桶时，全球的原油需求是在下降的。2008年第一季度全球原油需求8740万桶/天，而到第三季度则下降至8540万桶/天。

此外，2007年第四季度时的原油需求为8720万桶/天，也高于2008年第四季度。因此，当时原油价格的下跌确实有需求下降的因素。

目前的情况时，全球原油需求预期从2013年第四季度的9280万桶/天增加到2014年第四季度的9350万桶/天，显而易见需求是在增加的。

