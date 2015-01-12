十八届三中全会指出，凡是能由市场形成价格的都交给市场，政府不进行不当干预。2014年11月15日，国务院常务会议部署加快推进价格改革，要求更大程度让市场定价。能源价改首当其冲。

“在‘十三五’规划中，能源价格最终应该是市场定价，而不是政府定价，这应该是基本方向。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强对《财经国家周刊》记者说。

在中国电力发展促进会专职顾问姜绍俊看来，能源领域“十三五”规划较之“十二五”，价格形成机制的改革将是最大的不同。

2014年6月，在中央财经工作领导小组会议上，习近平总书记提出“要推动能源消费、能源供给、能源技术和能源体制四方面的革命”，将能源改革上升到“能源革命”的高度，顶层设计所传递的改革信号已非常明确。

国务院参事、原国家发改委能源局局长徐锭明表示，能源体制革命就是保证还能源商品属性，发挥市场资源配置的作用，打破垄断，培育市场，开放市场。

随着社会经济的发展，中国现行能源价格体系中的有限市场调节机制弱化了市场配置效率，为行业垄断和寻租行为提供了空间。同时，价格管制扭曲了能源价格水平以及不同能源品种之间的比价关系，无法实现对优质资源的高效、合理配置。此外，中国现行能源价格体系中过多的政府干预，切断、扭曲、异化了多种能源产业的上下游关联性、产品的替代性与互补性，一定程度上造成了能源及相关产业发展的无序和不均衡性。

国家发改委能源研究所研究员姜克隽向《财经国家周刊》记者表示，还能源商品属性，意味着政府在能源价格机制里面少说话，“但我觉得一时半会儿不会很容易实现”。

“现在能源价格改革和过去不一样，过去主要是放开价格，现在不是简单地放开的问题了，要形成比较好的、基于市场的价格机制。这个比过去复杂得多，市场竞争不充分，价格机制就形成不了。”韩文科说。他认为，政府要把国家的战略和规划制定好，政策导向要清楚，要注意价格涉及民生、涉及市场竞争的公平环境，所以，国家要有法可依，政府要完善法律法规，形成较好的竞争机制。此外，市场定价有时候会价格欺诈、价格垄断，也可能有弄虚作假等，需要行业相关部门监管。

“虽然控制能源价格的目标操作有困难，但不是不能运作，能源价格应该交给市场，政府通过财政税收或补贴来参与是最理想的。”林伯强说

