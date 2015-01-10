iPod Shuffle系临时断货 但苹果没打算停产

一位了解情况的消息人士对《公告牌》表示，iPodShuffle缺货的主要原因，是苹果更换了这款播放器的一个零部件供应商，这打乱了播放器的代工计划和发货节奏。

消息人士称，供货短缺仅仅是临时性的，未来会恢复正常。

据之前媒体报道，苹果已经通知零售店员工，iPodShuffle播放器未来将出现一段时间的供货短缺。供货紧张也导致了苹果官网发货时间的推迟。比如目前购买iPodTouch或者Nano播放器，苹果能在24小时内发货，但是Shuffle需要等待七到十天才能发货。

至于Shuffle此次哪个零部件的何家供应商被更换，苹果不会对媒体公开类似商业机密。

iPodShuffle播放器的最大特点，是体积袖珍，不配置显示屏。该播放器诞生于2010年，目前仅售49美元，是苹果最便宜的播放器。由于小巧玲珑，这款播放器深受一些跑步和骑行爱好者的欢迎。

去年年底，苹果另外一款Classic播放器，已经被撤架。事后，苹果首席执行官库克解释说，该款播放器停产的主要原因是零部件短缺，苹果无法再采购到零部件，如果对播放器进行技术上的修改，技术团队工作量又特别巨大，所以苹果作出了停产Classic的决定。

据悉，iPodClassic配置有标志性的滚轮设计，前后一共销售了13年时间。

目前，苹果的iPod播放器家族中还包括采用iOS操作系统的iPodTouch，它也被称之为没有通讯功能的iPhone，以及配置小尺寸显示屏的iPodNano。

不过需要指出的是，iPod播放器，已经成为苹果的一个夕阳产品，自从2007年iPhone手机问世之后，iPhone的音乐播放功能，逐渐取代了iPod，播放器的销量，也是逐年下滑。其中最典型的是，在2014年的第二财季，iPod的销量，竟然同比暴跌了52%。

和iPod一样逐年萎缩的，是苹果的iTunes数字音乐下载业务。由于智能手机用户逐渐转向包月在线听歌，购买单曲和专辑、下载到本地欣赏的消费方式，已经过时。苹果也已经开始顺应数字音乐市场的转型，推出了流媒体服务“iTunes电台”，此外还通过并购获得了Beats电子公司的音乐流媒体服务。

