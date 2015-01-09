金属期市：期铝反弹，期铜和期锌料将进一步走低

* 分析师认为铜价有可能跌穿每吨6,000美元

* LME铜库存增加，自8月以来累积增长27%

* 预计期锌在中国新年假期前可能走低

路透伦敦1月8日 - 期铝周四从低位反弹，因部分投资买回空头头寸以锁定获利，但预计期铜和期锌在中国新年假期前会进一步走低。

周三期铜再度收跌，受供应过剩忧虑拖累未能延续自四年半低位反弹的走势。

LME市场上，期铝表现最佳，三个月期铝 跳涨2.3%，收报每吨1,832美元。

“铝价跌势开始显得有些过度，意味着短期内将出现较大幅度的反弹，”德国商业银行在一份报告中称。

以周三触及的低位计算，期铝自11月底以来已累积下跌15%，因投资者担忧冶炼厂重新恢复之前关闭的产能。

期锌 收涨1.4%，报每吨2,160美元，但部分分析师担忧，周三从三周低位反弹的走势将无法持续。

“期铜和期锌本季度可能比较脆弱，投资者正在寻找压低价格的机会，”麦格理驻伦敦的分析师Vivienne Lloyd表示。

期铜 场内收盘时没有成交，最后买入价报每吨6,103美元，下跌0.2%。期铜今日多数时间走坚，从周三触及的2010年6月以来最低6,091.50美元反弹。

“铜价走低与能源价格跌势密切相关。我认为铜价很可能会跌穿6,000美元，”瑞银的分析师Daniel Morgan表示。

更多供应增加的迹象也重压铜价。LME铜库存增至179,225吨，自8月以来累积增加27%。



