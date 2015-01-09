欧元兑美刷新九年新低 市场预计欧洲版QE即将登场

与之形成鲜明对比是，美联储即将开始收紧政策，美国经济看来复苏根基更扎实。

纽约联储上月对美国一级交易商的一项调查显示，交易商预计美联储将在2015年6月加息，与上次调查结果基本变化不大。

调查显示，交易商预计美联储在6月16-17日会议上收紧政策的几率是26%；9月收紧政策的几率是19%；12月收紧政策的几率是12%。明年收紧政策的几率是14%。

“在一个非常拥挤的房间内，所有人都在说买美元，事实上他们已经买入美元。”Brown Brothers Harriman汇市策略部门全球主管Marc Chandler表示。

德国公布的11月工业订单下滑，而欧元区消费者通胀预期下滑，这都强化了投资者对欧元的看空情绪。此外，市场也在担心1月25日希腊大选可能导致德国和希腊就希腊所实施的救助措施意见不一的局面。

一项调查预计，周五美国将公布的12月非农就业岗位增加24万个。

“任何超过20万的数字应维持美元普遍走强的趋势,”野村证券驻伦敦外汇策略师Yujiro Goto表示。

欧元兑美元日内下跌至1.1754美元，创2005年12月来最低水平。纽市尾盘，欧元兑美元报1.1789美元，下跌0.41%。

美元兑日元升至119.97日元，进一步远离周二触及的118日元的三周低点。纽市尾盘，美元兑日元报119.63日元，上涨0.32%。

全球股市上涨也拖累日元下滑，BBH公司分析师 Chandler表示。

美元指数维持在九年高位，盘中升至92.528后回落至92.333，上涨0.49%。

美国股市方面，标普500指数收盘上涨36.09点，涨幅1.78%，报2061.99点。道琼斯工业平均指数收盘上涨319.50点，涨幅1.82%，报17904.02点。纳斯达克指数收盘上涨85.26点，涨幅1.83%，报4735.73点

