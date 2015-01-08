乐购开始振兴公司计划 将关闭数十家店面

北京时间1月8日下午消息，英国最大百货零售商乐购CEO Dave Lewis开始了其提振乐购的计划，这一过程将涉及关闭数十家门店，并可能涉及处置数十亿英镑的资产。

根据公司的一份声明，乐购将关闭切森特(Cheshunt)的总部办公室，还将“大幅”修改新店开设计划，并结束其定额给付养老金计划。乐购同时披露圣诞节销售高于预期，并称公司正下调数以百计品牌产品的价格。

乐购正试图摆脱会计丑闻和一系列利润预警造成的不利影响，公司的利润即将降至至少10年来最低。乐购今天还任命汽车零部件销售企业Halfords集团的CEO Matt Davies为英国业务部门主管，以带领公司应对来自德国特价零售商Aldi和Lidl的强势竞争。

乐购表示，已经任命一些顾问对其数据分析部门Dunnhumby“探索一些战略性方案”，而根据去年10月份的一份报告，该部门的估值或高达20亿英镑。乐购同时表示，其已经将Blinkbox电影流媒体服务出售给TalkTalk电信集团，并称出售只是“增强公司资产负债表的第一步。”

乐购称，还将关闭43家没有盈利的店面。削减开支的措施有望为公司每年节省2.5亿英镑，而公司也将为此产生3亿英镑的一次性开支。

