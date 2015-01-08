金价周三跌0.7% 受欧美股市走高影响

北京时间1月8日凌晨消息，周三，随着欧美股市的反弹，投资者也受到更高收益的吸引投入风险稍高的证券市场,黄金的避险投资吸引力受到压制,金价结束连续三个交易日收高的积极走势，主力黄金合约场内交易中收低在每盎司1210.70美元。

纽约商品交易所2月主力黄金合约周三跌8.70美元，收于每盎司1210.70美元，跌幅是0.7%。主力合约之前连续三个交易日收涨，有3%的累计涨幅。

欧美股市在之前一个交易日的全面下跌帮助提高了黄金的避险投资吸引力。到周三的时候，新的欧元区通货膨胀数据强化了欧洲央行必须在1月22日的会议中宣布启动量化宽松措施的市场预期，欧股指数结束2015年开年以来的连续跌势收涨。

另一方面，被视作周五的12月非农就业报告代理指标的私营薪酬处理企业ADP的就业报告发布，显示美国私营部门在12月增加24.1万就业人口，相比11月的22.7万增幅又有提升，也远远超过了20.8万增幅的经济学家平均预期。

虽然部分经济学家认为，ADP的就业报告并不是劳工部非农就业数据的一个完美替代，但是市场调查也显示，经济学家们平均认为12月的非农就业报告会给出22万就业人口增长的数字。11月的报告有高达32.1万的增长数字，是2012年1月以来的最大月度就业人口增长。

此外，美国商务部随后发布的数据显示，美国贸易赤字额在11月下降7.7%至390亿美元，是11个月以来的最低水平——这主要收益于油价的下跌，以及1994年以来最小的月度原油进口数量。

标准普尔500指数随后上涨，一度有1%左右的涨幅。

标准银行的分析师里昂-维斯特盖特（Leon Westgate）说,对黄金价格而言，可以出错的地方实在太多，可能是欧元区的问题，可能是美国的经济数据，“即使有这样的大量噪音，黄金的表现令人惊讶地稳定”。不过他也说，“这也可能是因为黄金价格在之前突破了以欧元计算的每盎司1000欧元的关键性技术位置。”

其他金属价格方面，3月白银合约周三跌9.3美分，收于每盎司16.544美元，跌幅是0.5%；3月期铜合约同期跌0.85美分，收于每磅2.7585美元。

4月铂合约周三跌50美分，收于每盎司1220.90美元；3月钯跌7.95美元，收于每盎司792.45美元。

