三大重磅事件接踵而至 黄金多头欲抢走美元风头

周三(1月7日)欧洲和美国一系列重磅经济事件将轮番登场，金融市场中也是暗流涌动。美元指数亚市盘中一度升至91.89，再创逾9年新高，随后震荡回落。美元强升在一定程度上受到了原油疲软的推动，美国原油期货价格日内最低跌至47.14美元/桶，刷新5年半新低。现货黄金日内小幅回落至1210水平附近，多头“暗藏杀机”，等待晚间欧元区CPI、美国ADP和明晨美联储会议纪要的最新消息。

欧元区恐将陷入负通胀 欧元能否顶住层层压力？

北京时间晚间18:00，市场将首先迎来欧元区12月调和消费者物价指数(CPI)初值，对于欧元而言这将是一大艰巨的“考验”。

彭博的最新市场预期中值显示，欧元区12月CPI或将陷入负增长，这无疑将加剧市场对于欧洲央行将于1月实施QE的预期。

市场预期中值显示，欧元区12月消费者物价指数(CPI)同比可能下滑0.1%，这将是2009年10月以来的首次下滑，前值增长0.3%，。

经济低迷以及油价暴跌正在抑制整个欧元区的通胀水平。西班牙和希腊通胀率已经跌破零，本周稍早公布的数据显示，德国通胀率降至2009年以来最低点0.1%。

法国巴黎银行(BNP Paribas)驻伦敦欧洲经济学家Evelyn Herrmann说：“1月份通胀有可能进一步回落，并在全年保持在极低水平，我们预计欧洲央行将宣 布包括主权债在内的全面资产购买计划。”

通胀低迷让本已脆弱不堪的欧元“很受伤”。欧元/美元日内震荡下行，汇价最低触及1.1854，再度刷新9年低位。

不过，德国又传来惊天消息，让欧元跌势犹如“雪上加霜”。据德国《图片报》报道，德国政府为希腊退出欧元区的可能性做好了准备。

这表明，希腊退出欧元区的风险正在上升，对于欧元而言，这一事件带来的风险恐怕不会亚于欧洲央行实施QE。

西太平洋银行(Westpac Bank)驻悉尼外汇策略师Sean Callow说道：“欧元本季要止跌应该只能靠市场的青睐，因为投资人都已经上车了。目前看来德拉基在1月22日的货币决策会议很有可能不顾德国的反对就宣布实施QE。即使欧元出现反弹行情，应该也只是不温不火，并且难以持续。”

原油跌势仍未见底 两大事件将至警惕美元回调

欧元跌跌不休，但比起原油的断崖式下跌，只能算是大巫见小巫了。国际原油价格日内一路走低，美国原油和布伦特原油均跌破重要位置。

美国原油期货价格震荡下行，跌破48美元/桶关口，最低触及47.08美元/桶，刷新五年半低位。布伦特原油期货价格日内跌至50美元/桶以下，为2009年以来首见。

回顾去年6月，当时布伦特原油在每桶115美元以上，美国原油在107美元以上，两者的累计跌幅均超过55%。

一位交易商表示，当前油价趋势似乎仍为下行，但一旦市场的低迷人气被打破，油价可能反弹。这种情况在周二曾一度出现，当时弱于预期的美国经济数据短暂打压美元。这带动油价从日内低位回升，但仅持续了约一个小时，油价再度下行。

澳新银行(ANZ)日内在分析中指出，“油价近期风险仍偏于下行，虽然预计高成本页岩油生产商会首先减产，但这可能要等到2015年中期左右。”

这厢原油跌势依旧不见底，那边美元多头毫不客气。日内美元指数扶摇直上，汇价一度升至91.89，再创逾9年新高，随后震荡回落。

从今天晚间到明天凌晨，金融市场将迎来两大美国经济事件：ADP就业数据和美联储会议纪要。

北京时间21:15，素有“小非农”之称的美国12月ADP就业数据将首先登场。之前ADP新增就业人数已经连续6个月超过20万人。

从彭博的最新市场预期中值显示，美国12月ADP就业人数有望增加22.6万人，前值增加20.8万人。

考虑到12月是西方的传统消费旺季，美国接连迎来圣诞和新年假期，对于私人兼职就业或将会有较大的帮助，因此市场对于本月ADP表现较为乐观。

而更为重要的事件则是北京时间周四凌晨03:00的美联储会议纪要，上次会后声明中“保持耐心”这一措辞从何而来或将成为会议纪要的一大看点。

在12月的利率决议会后声明中，美联储联邦公开市场委员会(FOMC)表示对上调利率应保持“耐心”，而在“相当长一段时间内(维持利率在极低水平)”的措辞也予以保留。在之后的新闻发布会上，美联储主席耶伦表示，“耐心”意味着未来几次会议上利率不会有变化。

瑞信证券美国公司(Credit Suisse Securities USA)美国经济研究部主管Dana Saporta指出，纪要可能会给出美联储决定采用“耐心”一词的部分背景，外界或许也能从中看出FOMC成员当时对耶伦“至少在未来两次会议上不会加息”的说法实际的支持程度。

有市场分析人士此前警告称，美联储会议纪要或将传递偏于鸽派的论调。高盛认为，12月的美联储会议纪要，经济预期概要(SEP)和美联储主席新闻发布会都非常接近我们此前的预期，纪要声明和SEP或略微偏向鸽派。

从美元的技术面来看，小时图中，美元指数上探测试92关口，MACD指标红色动能柱收缩殆尽，双线即将形成死叉，多头动能略显不足，投资者需要警惕美元的短线回调风险。下方支撑方面，关注91.30水平附近的短线支撑。

现货黄金上探1220后回撤 警惕多头“暗藏杀机”

美元的上升动能略显不足，那么黄金是否会有进一步上行的机会呢？

昨日受到国际股市大跌推升市场避险情绪的影响，现货黄金最高一度触及1222.40美元/盎司，日内金价回撤至1210附近进行确认，等待晚间ADP就业数据和美联储纪要的消息。

从隔夜美国股市的走势来看，市场的避险情绪仍在发酵，这对于黄金无疑是一个利多因素。

同时，希腊大选正在迫近。市场预计如果希腊左翼政党赢得1月25日的大选，希腊或退出欧元区，这一政治不确定性也会增加黄金的吸引力。

澳新银行分析师Victor Thianpiriya日内分析指出，“金价延续了近期的升势，这在一定程度上是受助于投资者在希腊政局不稳时的避险需求。”

不过，国际油价连创新低则对金价的走势构成了拖累，如果油价能够企稳反弹，或将令黄金多头“如虎添翼”。

晚间两大重磅事件中，美联储会议纪要若传来鸽派信息，这也将是推动黄金上探1238的最大动力。

技术上来看，日图级别中，现货黄金日内回撤至1210附近确认昨日涨势，MACD指标红色动能柱有所扩大，显示多方动能增强。如金价能守住1200关口，则多头仍有望进一步上探测试去年12月高位1238水平。

