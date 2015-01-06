方正CEO李友夫妇被举报银行账户有不明存款45亿

经过两个多月的口水战，方正集团和政泉控股的闹剧以方正集团四位高管协助相关部门调查暂时落幕。昨晚，方正集团公告称，北大方正集团董事长魏新、CEO李友、CFO余丽应相关部门要求协助调查。此后中国高科、方正证券公告称，此次被协助调查的还有方正集团有限公司执行委员会委员、高级副总裁李国军。

公告

黄桂田任方正董事长

方正集团昨天晚间发布公告称，2015年1月4日，魏新、李友、余丽三位董事应相关部门要求协助调查。根据中国高科、方正证券昨晚发布的关于北大方正集团的通知函显示，此次被协助调查的还有方正集团有限公司执行委员会委员、高级副总裁李国军。

在上述董事无法正常履职期间，根据北京大学党委的提议并按方正集团章程规定，方正集团股东会审议并表决，选举北大资产经营有限公司董事长黄桂田，北京大学产业党工委书记孟庆焱、副书记韦俊民为方正集团董事。

方正集团方面表示，新董事会选举黄桂田为方正集团董事长、聘任张兆东为方正集团总裁。“目前，方正集团经营活动正常。”黄桂田昨天强调，新入主后确保“两个不变”：除董事会外，其他人事安排基本不变，既定的战略方针和所有正在执行的项目基本不变。北京大学对方正集团依然充满信心。

影响

方正证券经营已受影响

尽管方正集团强调公司业务一切正常，但记者从多个消息源了解到，方正证券的经营已经受到影响。

1月4日，方正证券公告称，政泉控股计划于1月21日召开临时股东大会，审议改选公司董事会及监事会提案事宜。

就在此前的1月1日，方正证券发布重大风险提示公告称，政泉控股通过仲裁保全财产，使得方正证券17.73亿元的自有资金被冻结，影响到公司各项业务发展。

事实上，双方多轮相争对方正证券的影响正在加大。目前，政泉控股持有方正证券已发行总股份的21.86%，方正集团持有方正证券股权比例为30.55%。

根据公告，政泉控股提名吕涛、赵大建、杨英、马成、曾毅、徐振雨作为方正证券董事会股东代表董事候选人。据记者了解，吕涛为政泉控股副总经理、北京盘古氏投资有限公司副总经理，赵大建为民族证券董事长。

“当年民族证券和方正证券合并时，民族证券资金都套走给政泉控股了，因此方正和政泉的这场闹剧是分赃不均所致。”一位知情人士指出，“此外，方正集团管理层也可能会有大变化。”

背景

亲密战友反目

方正与政泉控股曾是“亲密战友”。作为北大医药、北大资源两家公司的控股股东，北大方正集团在2013年引入政泉控股。同为方正证券股东的政泉控股代北大资源持有北大医药的部分股票。

双方反目源于今年11月。曾作为北大医药第三大股东的政泉控股11月2日、3日在其官网连发5则公告，称北大医药控股股东——北大方正集团CEO李友等高管涉嫌内幕交易。

此后，政泉控股还发出多份举报材料称，李友夫妇名下银行账户共有不明来历存款45亿元，而方正副总裁李国军（李友之弟）名下账户近期刚刚转入87亿元。

就在去年平安夜当晚，政泉控股发布公开声明称，包括魏新、李友、李国军等在内的部分北大方正集团高管涉及刑事案件。除李友已经畏罪潜逃外，魏新、李国军等北大方正集团高管及部分管理人员均已被公安机关控制。该说法遭方正集团否认。方正集团还公布了政泉控股实际控制人郭文贵发给李友的“恐吓”短信。