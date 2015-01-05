尽管经济疲弱 2015年英国大公司仍扩大投资9%

德勤称，2015年英国企业平均计划扩大投资9%，2014年为8%。这将使投资占国内生产总值(GDP)之比升至2000年网络泡沫破灭以来的最高。

“首席投资官们(CFO)预测，2015将是投资和实质所得复苏的一年，这暗示2015年英国经济将录得不错的增长。”德勤首席经济学家IanStewart表示。

德勤表示，英国企业的投资增长可能高于美国、欧元区或日本。德勤并称，CFO们预测薪资将上涨2.9%。

自2010年以来，投资和薪资增长一再不及预期。即便去年开始增长，但英国央行(BOE)表示，整体经济增长似乎依靠消费者支出拉动，这难以持续。

英国周五公布的数据显示，消费者信贷增速为近10年最快，而银行对企业的贷款依然疲软，制造业增长放缓。

德勤的调查显示，企业对经济前景的信心由2014年的高点下滑，这与莱斯银行集团和英国工程雇主联合会(EF)周一公布的类似报告结果一致。

财务长对企业前景的信心降至两年来低位，而EEE调查显示，看好英国经济景气将改善的企业高管比例较上年同期大幅减少。

但接受德勤调查的企业则更担心英国2015年5月的大选。

民调显示在野党工党略微领先保守党，后者现与自由民主党组成执政联合。这次选举很有可能再度出现无一党派赢得绝对多数席位的局面。

政策改弦易辙的可能性及选举相关的变数，在财务长风险评估的名单上位居榜首，其后则为欧元区通缩的风险，以及英国未来就退出欧盟举行公投。

德勤表示，这显示企业的想法已然大幅转变。Stewart表示，“在2008-2013年间，每年财务长最担忧的都是英国的经济状况。如今风险则在其他方面。”

这项调查是在11月27日至12月15日期间进行，涵盖119家大型企业，其中多数为英国上市公司。

