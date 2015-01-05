李克强见证首家互联网银行第一笔贷款

1月4日电李克强4日在深圳前海微众银行敲下电脑回车键，卡车司机徐军就拿到了3.5万元贷款。这是微众银行作为国内首家开业的互联网民营银行完成的第一笔放贷业务。该银行既无营业网点，也无营业柜台，更无需财产担保，而是通过人脸识别技术和大数据信用评级发放贷款。

李克强总理4日在深圳考察首家互联网银行—前海微众银行时说，你们要在互联网金融领域闯出一条路子，给普惠金融、小贷公司、小微银行发展提供经验。要降低成本让小微客户切实受益，这也能倒逼传统金融加速改革。可以说，微众银行一小步，金融改革一大步。

李克强总理4日考察深圳柴火创客空间。“创客”概念源自国外，意指将与众不同的想法变成实物的人。空间创始人说，柴火寓意“众人拾柴火焰高”，成立4年已经吸引1万多人参加活动。他希望总理能成为柴火创客的荣誉会员，李克强欣然应答：“好，我再为你们添把柴！”

李克强4日在深圳考察柴火创客空间，体验各位年轻“创客”的创意产品，称赞他们充分对接市场需求，创客创意无限。总理说，你们的奇思妙想和丰富成果，充分展示了大众创业、万众创新的活力。这种活力和创造，将会成为中国经济未来增长的不熄引擎。

李克强4日考察华为公司最新技术实验室、“专利墙”及终端产品展示。华为在全球已创立16个研究中心，获得专利36500多项，公司一半以上员工持有股份。研究机构普遍认为，股权激励是华为取得成功的关键“密码”。总理说，没有制度创新，科技创新就无从依附。

