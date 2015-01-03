中国或开启中国世纪 崛起对美国不算坏事

诺贝尔经济学奖得主施蒂格利茨名为《中国世纪》的文章引起经济学界热议。美国福德姆大学金融系主任颜安认为，“中国世纪”开启是有可能的，但前提条件是经济增长，且中国的经济崛起对美国而言不算坏事。

施蒂格利茨在2015年1月号《名利场》杂志上发表的文章中说，随着中国成为世界头号经济体，新的全球政治经济秩序正在形成。美国无法改变这一现实，应当调整外交政策，加强对华合作，远离遏制。

施蒂格利茨在文章中提到中国已坐上世界经济头把交椅，依据是世界银行等机构发布的统计报告。按照购买力评价法，中国的国内生产总值(GDP)应在2014年超过美国，成为“世界第一”。

颜安告诉记者，购买力平价法衡量各国GDP在某些特定的场合和时段有它的优势。因为市场的实时汇率短期波动性较大，不能如实反映两国货币购买力的情况，这时就需要人为重新评估货币汇率，从而相对真实地体现两国的经济规模。

“不过购买力平价也有其局限性，”颜安说，“中美之间很多产品没有对比性，双方居民的消费习惯也不同，如何把这些差异考虑进去，是一个很难的问题，因此这种方法的一些变量设置存在较大的主观性。”

颜安认为，“中国世纪”的说法并不罕见，一定程度上代表了全球对中国经济实力的认可和尊重，但也要警惕一些估算方法可能过于乐观。至于“中国世纪”的到来，这是有可能的，前提条件是中国经济的可持续增长。

颜安说，中国在经历30年高速增长后，在居民消费领域还有很大的潜力。中国储蓄率比美国高出很多，随着社会保障体系逐渐完善，居民的储蓄和消费活力就会释放出来，支撑经济增长。

从企业层面来看，中国企业也具有后发优势。颜安说，中国企业没有太大的历史包袱，未来可通过提升效率、控制成本等方式保持利润率，创新革新的动力也更足，淘汰落后产业和技术的成本则相对较低。从这些方面看，如果操作得当，中国经济规模在未来几年超越美国是有可能的。

谈及中国崛起的影响，颜安说，中国和平崛起与以往不同，历史上大国崛起常伴资源掠夺，而在经济全球化的大背景下，中国的崛起对其它国家有利，比如中国居民海外旅游就促进了其它国家的经济发展。

颜安还说，“中美经济依存度很高，中国崛起对美国来讲不是太坏的事”，目前最多还是观念上的冲击。美国在很长时间内都认为自己是世界第一，如果一下子被中国超越，观念上的接受需要时间，至少需要一代人。新一代美国人对中国了解更多，也更容易接受中国崛起的现实，预计未来对华政策会更加缓和。