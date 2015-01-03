俄罗斯2014年原油产量创后苏联时代新高

北京时间1月2日晚间消息，俄罗斯能源部周五公布数据称，2014年俄罗斯原油产量创下后苏联时代的历史新高，日均产量高达1058万桶，与2013年相比增长0.7%，主要由于小型非国有原油生产商的产量增长。

在去年12月份，原油和气体凝析油产量达到1067万桶/日，也创下自前苏联解体以来的历史新高。

数据显示，俄罗斯私有小型原油生产商的产量提高了11%，日均产量达到略高于100万桶。同时，由于本土需求增长和炼油厂产能利用率上升的缘故，通过国有公司Transneft出口的原油则下降了5%，至1.955亿吨。

俄罗斯面向中国的原油出口创下2260万吨的新高，与2013年相比增长43%，主要由于俄罗斯寻求多样化其能源出口客户。

在2014年上半年中，俄罗斯原油生产商得益于油价上涨的趋势，当时油价一度触及每桶113美元以上。但从那时起以来，油价已经下跌了一半。在原油价格下跌以及西方国家制裁的影响下，2014年俄罗斯原油市场的增长速度与2013年的1.4%相比有所放缓。

最大的俄罗斯上市石油公司Rosneft在产量下滑0.7%，原因是该公司旗下西西伯利亚油田的产量出现下降。

在俄罗斯的政府预算中，来自于原油和天然气的收入所占比例高达一半左右。受油价下跌的影响，俄罗斯经济正在滑入衰退。根据俄罗斯能源部作出的预测，2015年俄罗斯原油产量可能会进一步下降至5.25亿吨。国际能源署（IEA）也预测称，俄罗斯原油产量将会下降%。

俄罗斯2014年天然气产量下降4%，至6402.37亿立方米。其中，最大的天然气生产商Gazprom的产量下降9%，至4320亿立方米，创下历史新低，主要由于该公司与乌克兰之间发生了定价纠纷，而乌克兰一度是该公司第二大客户，仅次于德国。