元旦出境游 俄罗斯大热

受到多国汇率下跌、免税范围扩大等影响，元旦出游成本比往年低了不少。记者昨从旅游机构获悉，俄罗斯、日本、韩国、美国、泰国将成市民出境游热门国家。

淡季价格加上卢布大幅贬值，俄罗斯成为近期中国游客的“购物天堂”，当地消费至少便宜了30%。目前处于俄罗斯旅游淡季，价格优势十分明显，仅相当于夏季的六折甚至更低，目前价格从5000元起，与欧洲其他国家动辄一两万的价格相比优势突出。

日本汇率今年下半年长期保持在低位，外加日本今年10月开始对外国游客给予了更优惠退税政策，原本不被纳入免税商品种类的食品、化妆品等旅客必买的消耗品，也成为了免税商品种类之一。客人出行成本大大降低，使得不少有旅游计划的市民把日本作为年底出行的首选之一。

韩国近期也迎来最大的购物旅游庆典活动，“2015韩国购物季”自2014年12月1日起正式开幕，全国28000多家商店将为外国游客提供各种打折优惠。“‘韩国济州岛4日跟团游’1月深圳出行价格仅为1999元，济州岛是免签目的地，说走就能走，对临时出行的游客来说很有吸引力。”携程方面透露。

美国签证有效期延长至十年后，引发了一股“美国游”热。“美国狂欢购物季也已开启，dfs部分名品比中国内地市场节省高达20%—70%，奥特莱斯部分品牌平均有25%—65%的折扣。”

旅行社人士透露，东南亚依然是冬季出行的最热门目的地，泰铢的汇率也是另一大利好，去年同期1人民币只能兑换4.6泰铢，现在已可以兑换5.3泰铢，“在当地的消费等于直接打个86折。”