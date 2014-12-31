中国将成为最大的豪华车市场

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们正处在一个发生着巨变的时代。汽车业也再一次迎来一场新的革命，从全球来讲是从过去简单对动力、机动性的要求，变成可持续的交通方式的要求。目前中国汽车市场消费升级明显，但豪华车市场的增长趋势正趋于正常化。

宝马对2015年的判断是：整体汽车市场的增幅将与GDP的增幅差不多，在7%左右；乘用车市场会略高于整体汽车市场，可能是9%~10%；而豪华车市场的增幅会略高于整体乘用车市场10%。汽车消费升级的趋势非常明显，消费者都期望“下一辆车要更好”。

长期来看，中国豪华车市场这种稳健、温和、较低两位数的增长态势会一直延续到2020年。随着基数增长，未来增幅可能接近10%，甚至略低于10%也是有可能的。相比于前些年的超高速增长，中国豪华车市场的增长趋于正常化，但与世界其他主要市场相比这样的增长仍然相当可观。中国很快就会成为世界上最大的豪华车市场。我们的长期规划就是基于这样的判断来进行的。

市场增速正常化、竞争的加剧和互联网技术的发展正在改变那些大家已经习惯的营销模式。未来，消费者接触点将日趋丰富和分化，互联网和移动互联网将成为发现消费者和跟进潜在客户的重要渠道，随着电商的发展，越来越多的销售功能会前移至互联网，而实体店将越来越多地承担起品牌体验中心和服务中心的功能。目前，宝马的网点是最多元化的，超过10%的店面是服务中心、维修中心和二手车等，不全是4S店。将来的网络发展也将遵循因地制宜的原则。

宝马的“未来零售”计划就是预见到未来的发展而启动的。我们要深入了解更加年轻一代的消费者，研究他们的兴趣、爱好和价值观，保持品牌在每个接触点上为他们提供最好的品牌体验。为此，我们建立了全球首个BMW品牌体验中心、开展了丰富多彩的体验式营销，将来会加强数字化营销。而且，我们将在电子商务领域进行更多探索，鼓励我们的经销商利用线上平台去赢得客户。最近，我们在天猫开设了BMW官方旗舰店，不光提供生活方式精品、汽车养护服务，还将把合适的产品拿到网上进行预售。

在市场变革的形势下，宝马要和经销商一起面对变革，鼓励经销商开阔思路，加强竞争意识，提高创新能力，支持经销商拓宽盈利渠道，实现业务可持续发展以及厂商、经销商和客户之间的共赢。

宝马正处在一个发生着巨变的时代。汽车业也再一次迎来一场新的革命，从过去简单对动力、机动性的要求，变成可持续的交通方式的要求。

在2008年的时候，宝马就已经有清楚的战略，要用全新的格局规划未来的交通，今年推出的BMWi3和i8就是一个非常好的开始。这两款车采用了独一无二的碳纤维复合材料车身，碳纤维比铝轻30%，比钢轻50%，为汽车轻量化设计开辟了新的格局。

宝马集团要做新能源车的领导者。现在，宝马可以提供纯电动、插电式混合动力技术，并且将以BMWi的革命性产品和BMW品牌的新能源产品去构建完整的新能源车体系，例如刚刚在广州车展上亮相的新BMW530Le插电式混合动力车型。将来宝马集团还会在这条路上继续推出更多的产品。

基于清晰的战略意图，宝马集团将比其他大多数的厂家更加专注、更加坚定地去推进新能源汽车可持续交通的未来发展。

在电动车发展过程中现在最急迫也是最重要的事情就是充电基础设施的发展，只有充电设施发展起来了，更多的消费者才会去使用电动车。宝马致力于推动充电设施的发展，在中德电动车充电项目中扮演了重要角色（此项目已经取得的成果：中德电动车交流电充电的标准取得统一），同时，宝马也积极与政府、电网公司和物业公司等合作，推动充电设施的发展。