A股走牛增量资金滚滚来 基金年度募资近4000亿

12月27日讯 据新华网消息，本周股市跌宕起伏，市场“二八”格局越演越烈，基金仓位微降，但仍处高位。今年基金募集金额逼近4000亿元，增量资金随着股市走牛滚滚而来。

据德圣基金研究中心的数据，截至12月25日，偏股方向基金仓位微降，有较明显被动变化，其中可比主动股票基金加权平均仓位仍保持在88%以上。

本周加仓较大的基金多为偏好主题轮动投资类，但热点轮动较快，对基金经理要求较高；减仓较多的主要是前期仓位较重的基金，而成长股主配的基金调仓成本较高，主动调仓较少，业绩阶段下滑明显。

数据显示，截至12月23日，今年以来新基金募集金额已经逼近4000亿元，平均募集规模达到11.78亿份，而12月份股票型基金平均首次募集规模已经接近30亿元，显示出增量资金正随着牛市滚滚而来。

据分析人士称，临近岁末，基金公司年度规模争夺战日趋白热化，众多基金公司纷纷祭出新基金这一吸金武器，希望在管理规模榜上获得一个好名次。

德圣基金研究中心认为，基金发行转暖对于市场回暖有确认的作用，新发基金募集的资金逐渐入市，又将推动市场行情进一步上升。目前的市场行情仍在延续，投资者需把握好投资机会。

国寿安保基金认为，明年经济将向新常态过渡，在改革预期和宽松政策的推动下，流动性将继续维持相对宽松的状态，A股盈利增速有望出现回升。资产配置上，应主要配置于权益类资产，固定收益类次之。