中国已进入工业化后期 面临三大挑战

“财经战略年会2014”当日在北京举行。年会由中国社科院财经战略研究院主办，中国新闻社经济部协办。

黄群慧表示，根据长期跟踪的相关指数测评，2010年“十一五”结束以后，中国完成工业化中期。而在之后中国进入“十二五”，也相应进入到工业化后期。

从一般经验看，当一个国家和地区进入工业化中期以后，潜在经济增长率往往下降。2010年后，中国规模以上工业增加值逐年下降。黄群慧表示，“我们认为，增速下降有其合理性”。

黄群慧认为，中国进入工业化后期，主要面临三大挑战。一是产能过剩。从2012年3月份到2014年11月份，PPI(工业品出厂价格指数)连续33个月出现负增长，从某种角度来看，恰恰说明了产能过剩的程度。

第二个挑战是转型升级。“为什么现在感觉到更难呢？”黄群慧说，以前所熟悉的产业政策工具，包括直接补贴等，现在想继续用下去已经很难了，其空间越来越有限。传统的产业政策也需要转型升级，但政府现在还不适应。

第三个挑战是第三次工业革命。“从世界范围来说，中国工业化后期和发达国家的再工业化叠加在一起，发达国家再工业化有两个核心特点，一是制造业的信息化，二是制造业的服务化”。黄群慧表示，第三次工业革命带给中国的挑战很多，如弱化比较成本优势等，这为发达国家重塑制造业和实体经济优势提供了机遇。

目前，中国经济在国民经济中的比重进一步降低。刚刚发布的第三次全国经济普查结果显示，第一、二、三产业的比重分别为：9.4∶43.7∶46.9，服务业的比重已经超过工业。

黄群慧说，中国虽然到了工业化后期，但并不意味着到了后工业化社会。中国远远没达到后工业化社会，制造业的地位没有改变，关键是制造业和服务业之间的关系如何处理。

关于工业今后的发展动力，黄群慧表示，无论是完善基本经济制度，还是建立竞争有序的现代市场体系，加快政府职能转变，建立城乡发展一体化机制，建立开放型经济等，从某种角度来说都会给工业增长提供新的动力，关键是体制机制改革能不能深入地推进。