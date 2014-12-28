油价下跌，根本停不下来。２６日国内成品油价格迎来年内“十连跌”。７月份以来，国际油价接连下挫，部分油种价格近乎“腰斩”，国内成品油价格也应声而落。油价“放肆跌”，你感受到了吗？

为什么国内油价比国际跌得少？

这半年，经常被公众拿来对比的就是国际油价的“连连重挫”和国内油价的“稳步下调”。

７月份以来，国际油价进入下跌通道。截至１２月２４日收盘，纽约商品交易所２０１５年２月交货的轻质原油期货价格下跌至每桶５５．８４美元。相比年内高点，价格近乎“腰斩”。

国内方面，剔除１１月２８日不做调整，国内成品油价格“十连跌”，９０号汽油和０号柴油零售价格每升累计跌幅都超过１元，国内汽柴油零售价格已普遍回落至“６元时代”。

尽管经历“十连跌”，但简单对比计算可以发现，国内油价下跌的幅度要比纽商所轻质原油等国际油价跌幅小了很多。

为什么国内油价比国际油价“少跌”了？说好的“反映国际油价变化”呢？

油价降不降、降多少，到底谁说了算？２０１３年３月底，国家发展和改革委员会公布完善后的成品油价格形成机制。按照新机制，国内汽柴油价格根据国际市场原油价格变化每１０个工作日调整一次，“该涨就涨，该降就降”。

按照市场机构的分析，第一个因素，我国成品油价格中税费占３０％以上。在税费固定的情况下，国内油价的波动可以理解为只有不到７０％在随着国际油价变动。相应的，跌幅也会变小。

第二个因素就是参考的国际油价。发展改革委有关负责人在解读新机制时说，新机制适当调整国内成品油价格挂靠的国际市场原油品种，尽可能选取在当今世界石油市场中具有代表性和风向标的油种，以避免价格易受人为操控。

但关键是，我国挂靠的“一揽子”国际市场原油品种还蒙着神秘的“面纱”，并未向社会公布。或许，某几个品种的国际油价下跌幅度无法反映油价变动全貌，因此也给衡量国际油价和国内油价跌幅带来困难。