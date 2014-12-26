女性该不该避开经济学

越来越多的女性正在打破国际金融决策领域的“玻璃天花板”。一个问题随之而来：这些女性的加入，是否能够带来更人性化、更直观的政策导向，从而增强一个国家的经济基础面？

有这样一道数学题：大多数科班出身的经济学家并未察觉到2008年金融危机前的预警信号。既然大多数参与决策的经济学家们都拥有博士学位，定量分析和理论功底深厚，那么，这个等式中到底缺失了什么？

你猜对了，缺的是女性。

如果雷曼兄弟（Lehman Brothers）变成“雷曼姐妹”，美国经济或许就不会在高风险信贷的重压下陷入崩溃，这个玩笑有些老套。当然，我们的假设是，女性更加谨慎，不会轻易参与充满雄性激素的金融游戏。这种假设有一定的道理。

但假如我们换个角度来观察经济学领域缺少女性的影响，又会有怎样的发现呢？如果我们未能察觉2008年之前的预警信号，是由于我们过度依赖思想狭隘的博士们，而他们却只会部署统计模型，并且假定自由市场是“理性的”，我们又该怎么办？

女性之所以避开经济学，很大程度上是由于经济学博士学位对数量分析的要求过高，令女性失去了兴趣。假如决策席上有更多女性经济学家，是否能给我们带来更人性化、更直观、更侧重政策导向的视角呢？

这个问题值得深思，因为女性正在打破国际金融决策领域的“玻璃天花板”：比如国际货币基金组织的克里斯蒂娜•拉加德，还有执掌美联储即将满一年的珍妮特•耶伦，以及刚刚进入英国央行决策层的妮玛特•夏菲克（副行长）、克里斯汀•福布斯（货币政策委员会成员）和夏洛特•霍格（首席运营官）。

我们已经看到，女性的创新思维为重大经济改革措施的出台做出了贡献。高盛经济学家松井凯蒂多年的研究发现，日本经济停滞在很大程度上是受到女性劳动力参与率较低的拖累。（年轻女性在大学往往表现优异，但结婚后却大都辞去工作，在家相夫教子。）日本首相安倍晋三上台后，寄希望于革新观念，并借用了松井凯蒂的数据，力推“女性经济学”。

据哈佛大学（Harvard）教授克劳迪娅•格尔金统计，在美国大学，经济学专业的男女比例约为3:1。而之所以不受女性青睐，一个重要原因是这些专业对数量分析和理论的重视。当然，并不是说女性不擅长数学（格尔金的调查显示，经济学专业男生和女生的数学成绩基本相当）。相反，她们之所以认为经济学专业可怕，是因为她们对自己的金融技能缺乏自信。

此外，还有我所说的“好女孩综合症”。格尔金写道，如果女性在入门课程的成绩低于A，她们就会放弃，而男孩即使得到C也会继续读下去。

不妨听听我的两个哈佛大学学生怎么说。她们参加过我于2012年在肯尼迪政治学院举办的研讨班。她们现在都是经济学专业大四学生。莎伦•斯托夫斯基表示：“我确实认为对数量分析要求更高的经济学专业，会令女性退缩，并会影响到全社会对于女性擅长做什么的认知。哈佛大学的入门课程侧重于直觉，而不是数学。我认为，这也是哈佛大学经济学专业女学生比例较高的原因之一。”

梅根•普拉萨德的研究重心在于发展中国家经济。不过这位罗德奖学金获得者最初必须努力克服自己的不自信。她说道：“我差点完不成毕业论文。不过我遇到一位指导教授，她鼓励我追求自己的想法，并且说我非常擅长经济计量分析。听起来有些蠢，但我确实是在听到她的话之后，才认为自己能够胜任。”（同样，斯托夫斯基也必须强迫自己克服对计算机科学发自内心的恐惧。她说道：“我一直认为，女性不擅长计算机科学。我其实对自己落入这样的处境非常生气。即便最聪明、最有野心的女性有时候也会面临同样的情况。”）

普拉萨德之所以被经济学所吸引，是为了更好地研究南亚的性别差异。这便涉及到哈佛大学经济学家格尔金的另外一项发现：女性之所以对经济学敬而远之，是因为她们看到经济学的职业道路有局限性，大多数人都进入了华尔街。“许多年轻女性似乎并不清楚，对健康、教育、贫穷、犯罪、肥胖、环境、恐怖主义或传染病的研究与政策感兴趣的人，同样可以用到经济学。”

许多优秀的女性经济学家甚至并不是科班出身。拉加德是一名律师，她坦言自己在高中时非常痛恨数学。唯一一位女性诺贝尔经济学奖（2009年）得主埃莉诺•奥斯特罗姆则是一名政治学家。

海蒂•克雷伯-瑞迪克表示：“好消息是，有越来越多的女性在重要的经济决策中拥有发言权，而且她们并非按照传统路径那样一直读到博士。”瑞迪克曾被希拉里•克林顿任命为美国国务院首任首席经济学家，目前担任华盛顿特区国际资本战略公司的CEO。

我还有最后一个想法：既然有研究表明，一个国家的劳动力中女性比例增加能够促进GDP增长，那么我们或许应该研究一下，决策层中的女性声音能否帮助增强一个国家的经济基础。