高田公司总裁将辞职 主管人员降薪四个月

斯托克是瑞士人，现年61岁，曾任职于德国博世公司，2013年2月进入高田公司，任行政负责人。2013年6月，斯托克接替高田，成为高田公司史上第一位外籍总裁。今后，他将仍然是董事会成员。高田茂久是高田公司创始人的孙子，现年48岁。他将担任总裁，同时其董事长和首席执行官的职位不变。

自2008年以来，全世界范围内已因高田气囊故障召回逾2400万辆车，其中约1700万辆在美国召回。这些安全气囊的充气发生器故障，可能迸射出金属碎片。气囊故障已导致至少五人死亡，目前出事车辆都为本田汽车。安全危机进一步扩大，使得高田公司的第三大客户——通用汽车公司制定了应急方案，与其他气囊制造商合作，以防召回进一步扩大。

高田公司没有明说斯托克是辞职还是解聘，该公司发言人松本秀幸拒绝发表除声明以外的言论。

东京亚特兰蒂斯投资研究所所长Edwin Merner 称：“该公司做的事没有一件是对的，公司管理形如虚设，是最好的反面教材。把权力交回高田家族很可能有消极影响。只是不换新的管理层，这家公司就不可能生存。”

高田公司去年聘用斯托克，希望能借此增强对不断增长的国际业务的监管。高田家族持有该公司大部分股份。近来，公司因对安全危机的处理方式饱受批评，在美国也面临几十件集体诉讼和刑事调查。

自六月份的一次股东大会以来，斯托克和高田都未再公开露面。上周，该公司在多家报纸上刊登了公开信，称为了应对安全危机，未来四个月中，高田个人的薪酬将减半，斯托克和其他三位高层也会减薪。