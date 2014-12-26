卢布回升但危机犹存 俄罗斯官员新年将加班“救火”

卢布最近的恢复，缓解了市场对俄罗斯金融危机会陷入螺旋状恶性循环的担忧。但同时，俄罗斯央行（RussianCentralBank）上周为抑制卢布暴跌而祭出的大幅加息，以及俄罗斯银行业问题的扩大，却同时也使得俄罗斯经济前景大为黯淡。

俄罗斯财政部在几周前就预计俄罗斯明年经济将陷入衰退，因经济前景“太黯淡”。俄罗斯财政部还将其对俄罗斯明年国内生产总值（GDP）的预期大幅下修至萎缩4%，如果原油价格继续维持在目前60美元/桶左右的水平的话――这将使已受西方制裁的俄罗斯经济雪上加霜。

据外媒所看到的俄罗斯财政部的文件，俄罗斯财政部预计在那种情况下（原油价格维持在60美元/桶），即使全面削减10%的财政支出，也不足以防止俄罗斯预算滑入赤字深渊。由于西方金融市场不对俄罗斯开放，金融资金短缺，将迫使俄罗斯动用其在高油价时所建立的应急资金储备。

曾一直公开淡化俄罗斯经济危机的普京，在周四将俄罗斯此次金融危机与2008年至2009年的金融危机等同起来，并督促俄罗斯政府在近期加大努力来解决俄罗斯的经济问题。

普京解释道：之所以强调在“近期”解决经济问题，是因为“近期”是圣诞假期和元旦假期，且该次假日非常长。虽然人们有权利休息，但是对俄罗斯政府来说，对其所在的部门来说，大家都消耗不起这么长的假期，至少在今年消耗不起。

俄罗斯计算传统节日仍使用旧历，比公历晚13天，因此，该国政府部门以往要到1月14日旧历新年过后才会全面恢复工作，但是，普京此次已经要求政府官员放弃休假，来集中精力打赢经济战役。

而如果俄罗斯财政部透露其储备基金的话，将会进一步削弱俄罗斯的国际储备。俄罗斯的国际储备本周已跌至低于4000亿美元了,这是自2009年来的首次。

虽然俄罗斯需要国际储备，来缓和卢布下跌和填补预算缺口，但是其国际储备仍为世界第四大。俄罗斯在美元兑卢布上周创出新高80.1时，花了高达112亿美元的国际储备来缓解卢布压力，并在那之后，卢布收回部分失地。

在卢布上周暴跌约50%后，卢布已经连续5个交易日上涨了，因原油价格趋稳，且月底纳税日将近。

俄罗斯财政部长表示，卢布汇率不稳时期已经结束，且在目前油价水平下，卢布仍被低估。

在交易清淡的周四，美元兑卢布下跌约1%，至52.9，因月底纳税日将近，俄罗斯出口商将其持有的美元兑换成卢布来满足纳税要求。然而，交易很清淡，由于大多数主要交易市场因圣诞节放假而休市，且俄罗斯新年长假即将到来。

卢布本周的反弹，是由于俄罗斯政府命令主要国有公司销售外汇，该命令也适用于大型出口商，包括俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）和俄罗斯石油公司（Rosneft）。在未来2个月，这些公司需要将其外汇储备水平升至10月初时的水平――这将满足市场偿还外债所需的美元和欧元。

在西方对俄罗斯采取经济制裁，对俄罗斯公司关上海外借款的大门后，俄罗斯央行及出口型企业成为俄罗斯外汇流动资金的唯一来源。

因而销售外汇的命令，成为俄罗斯政府和央行在上周货币危机后，采取的金融稳定措施包的一部分。

俄罗斯央行上周意外加息6.5%，将俄罗斯利息升值17%，有助于卢布升值。但俄罗斯央行此举，也使得俄罗斯同业隔夜贷款利率从本月早些时候的11%升至25%。引发了企业对俄罗斯央行政策的大规模批评。

俄罗斯财政部长周四表示，俄罗斯不需要将利率长期保持在高水平上，且一旦通胀率下降，利率就会降低。俄罗斯财政部长还表示，俄罗斯今年通胀率可能达11.5%，创自2008年来最低水平。此外，俄罗斯经济部长周四也称，希望经济条件能最快于2015年第一季度允许俄罗斯降息。

除了成交量低和油价疲弱，卢布恢复也可能受制于评级公司标普（Standard&Poor's）。标普警告说，可能最快于明年1月下调俄罗斯的信用评级。

荷兰国际集团（ING）在一份报告中表示，卢布仍处于风险之中，因投资者将企业支付的股利转换成强势货币，且乌克兰危机仍存在。