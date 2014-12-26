原油企稳美元承压，贵金属震荡回升

外盘走势：今日亚洲盘伦敦金震荡走高，收涨0.98%，报收1186.6美金/盎司；伦敦银震荡走高，涨幅1.83%，报收16.053美金/盎司。

内盘走势：沪金主力合约开于238.3元/克，盘中震荡走高，报收239.5元/克，较上一交易日收盘价涨0.61%，成交量79378手，持仓量200822手。沪银主力合约开于3416元/千克，盘中震荡走高，报收3450元/千克，较上一交易日收盘价涨1.05%，成交量680196手，持仓量423450手。

现货市场：12月26日，上海现货9999金报收237.39元/克，涨1.09元；上海现货9999银报3380-3390元/千克，涨20元/千克。

消息面：1、利比亚地方新闻媒体称，利比亚石油产出已经下滑至23万桶/日。利比亚石油官员表示，利比亚目前只有Brega、Sarir和离岸油井在运转。2、俄罗斯卢布/美元升至三周高位，俄财政部长称卢布不稳定局势已经结束。

ETF持仓方面：SPDRGoldTrust截至12月25日黄金持仓量为712.9吨。白银持仓量为10281.87吨。

行情研判：投资者正从节日假期的情绪中回到市场，加之消息面原本乏善可陈，市场将仅有的焦点投向原油市场及美元市场。中东部分油田受油价走低影响而出现停产，预计原油价格短期内或将企稳以消化近来的巨大跌幅。美元指数在冲上90以后显露出高位回落的压力，整数关口的压力不容小觑，短期或有回落需求。原油价格企稳、美元高位回落，都将给贵金属带来短线支撑。建议沪金1506合约239做多，止损238；沪银1506合约3440做多，止损3410。