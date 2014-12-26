美元风光无限 卢布绝地反击

年末进入假日季节，市场整体交投淡静。在美国强劲经济成长数据和美联储政策预期的支撑下，美元涨势再起并创九年高点，多头提前拿到圣诞礼物。今年美元有望录得近十年来最佳的年度表现。相比之下，日本和欧洲经济形势与美国之间呈现强烈反差，这两家央行[微博]预计将维持宽松立场，拖累日圆和欧元继续显现疲态。

俄罗斯卢布走势继续引人关注，面对油价下跌及西方制裁的双重打压，卢布兑美元上周暴跌至80卢布后，本周上演绝地反击，俄罗斯当局采取的数项支持举措功不可没。虽然俄罗斯表示卢布危机已告结束，但要彻底摆脱危机并让经济恢复元气，仍然困难重重。

下周将迎来新年假期，各国央行基本保持安静，但数据面还算热闹，中国、美国等多国纷纷公布重量级制造业PMI数据，还有韩国公布工业生产和贸易收支等数据。在鲜有重大经济事件的情况下，数据料成为汇市的主导因素。

第三季经济以11年来最快速度成长，是迄今美国经济增长明显提速的最有力证明，促使市场将美联储加息的预期时间提前。这推动美元指数(89.8600, 0.0500, 0.06%)创下2006年3月以来的高位。

美元指数今年迄今上涨逾12%，有望录得近十年来最佳年度表现，尽管涨势2014年下半年才开始启动，让去年此时就看涨美元的人等了太久。

**美元继续上扬**

“买入美元”的趋势应会持续，因欧洲和日本经济形势黯淡，与美国的光明前景形成强烈反差。美联储料在2015年升息，而欧洲央行和日本央行均面临推出更多宽松政策以刺激经济增长的压力。

美元兑日圆(120.27, 0.2000, 0.17%)在连跌两日后出现少量低接买盘，周五上涨0.2%至120.350日圆，向周二触及的本周高位120.800靠拢。若升破该高位，美元将逼近本月稍早创下的七年半高位121.860。

“美元近来跌势受限，显示风险人气持续改善。我们的看法没有改变，即随着美国经济基本面的复苏提速，日圆将持续贬值。美国经济基本面改善是风险胃纳的根源，”IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示。

美元兑欧元下跌两日后收复部分失土。欧元下跌0.1%至1.2209美元，回探周二触及的28个月低点1.2165。

路透外汇专栏作家Neal Kimberley认为，今年可以说市场只是出于买美元有利可图的原因，才去买进美元，但交易商在2015年或许会出于必要而争相买进美元，这将为2015年美元的涨势增添助力。

市场在圣诞节假期后虽缓慢进入交易模式，但交投仍不那么旺盛，周五还有一些市场继续休市，交易恢复正常水平还需要一些时间。

**俄罗斯卢布回升 **

在油价重挫以及西方制裁的双重打压下，上周卢布跌至纪录低位。俄当局采取了数项举措来阻止卢布跌势，其中包括把利率从10.5%提高至17%、限制粮食出口以及非正式的资本管控。

在这些措施的支撑下，卢布急剧回升，周四兑美元一度升至约52卢布，不过年内迄今仍贬值近三分之一。交易员说卢布上涨，也与出口商因缴税而必须抛出美元或欧元以换取卢布有关。

俄罗斯周四表示卢布危机结束。财政部长西卢安诺夫称，汇市不稳定时期已经过去；若情况稳定下来，央行可能下调利率。不过外汇储备锐减而且通胀率升至10%以上，使得正在应对1998年以来最严重经济危机的俄政府面临更多困难。截至12月19日该国黄金及外汇储备跌破4,000亿美元，为2009年8月以来首见。俄罗斯央行今年已经耗资超过800亿美元保卫卢布汇价。

标准普尔表示，将俄罗斯主权评等展望调整至负面观察名单。穆迪也警告称，由于油价下跌和卢布贬值，俄罗斯2015年GDP可能萎缩5.5%，2016年萎缩3%。

下周将迎来新年假期，各国央行基本保持安静，但中美等多国将公布制造业PMI数据，韩国公布工业生产和贸易收支等数据。由于鲜有重大经济事件，数据对市场走势的影响料显得更为明显。